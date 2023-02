Carnevale estense al Castello

Il Carnevale Estense andrà in scena nella splendida cornice di piazza Savonarola, piazza Castello, largo Castello. Una straordinaria festa di maschere tradizionali, burattini, giochi, spettacoli, per rivivere le atmosfere carnevalesche. Domani alle 10,30 è prevista l’inaugurazione, alla presenza delle autorità, del presidente Pro Loco Andrea Morona e della curatrice dell’evento, la vicepresidente Monica Negrini. Alle 11 in largo Castello si terrà il Laboratorio del Gusto del Burlengo. Sempre domani, alle 15.30 (con replica domenica alle 15) prenderà il via da Corso Porta Reno il corteo storico dei musici.