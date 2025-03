Carnevale estense: si comincia . Aspettando sua maestà il pasticcio

Il Carnevale Estense andrà in scena oggi in piazza Trento Trieste, Corso Martiri della Libertà, Piazza Savonarola a partire dalle 9.30. Un cambio di programma, anche virtù delle incerte previsioni meteo. L’evento organizzato dalla Proloco di Ferrara, con Comune, Unione Pro Loco Emilia Romagna, Centro Nazionale di Coordinamento Maschere Italiane, Banda Filarmonica Comunale Ariosto, Associazione Este Medioevale, Associazione Palio Portuense, Gruppo Danze storiche Calcagnini d’Este, Teatrino dell’Es, Foto Club Ferrara, Wharol Station, Ial Emilia Romagna sede di Ferrara, istituto Luigi Einaudi e Liceo Carducci. "Il Carnevale Estense – afferma l’assessora Angela Travagli – è un’occasione unica per celebrare le tradizioni storiche, il teatro con maschere e burattini e la cultura culinaria del territorio. Tra spettacoli teatrali, gustosi piatti tipici". Nel corso delle sfilate è prevista la partecipazione della maschera ferrarese Lasagnin Mezazarvela, di Sandrone e della Famiglia Pavironica, del Papà dello Gnocco, delle Majorettes di Verona, della Banda Ludovico Ariosto e di 100 altre antiche maschere. La fiera delle eccellenze delle specialità del carnevale oggi e domani, dalle 9.30 alle 19.30, con più di 80 aziende agricole, Pro Loco, pasticcerie, laboratori artigianali e piccoli produttori. Degustazione itinerante oggi e domani alle 18 Monica Negrini curatrice della fiera e Alessandro Gulinati guida turistica, per un itinerario degustazione attraverso piazza Trento Trieste, Corso Martiri della Libertà e piazza Savonarola per un’apericena. Poi il ‘Giovedì Grasso è stato inventato il Burlengo’, oggi e domani alle 11.30 presentazione e degustazione allo stand della Confraternita del Burlengo in Largo Castello. Infine, un convegno ‘Ferrara città del Carnevale’, un progetto di Proloco. Domani alle 11 nella Sala Estense. Il titolo è ‘Le tradizioni di carnevale tra passato e presente. Il ruolo delle Pro Loco nella valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale’, con degustazione di ‘Sua Maestà: Il pasticcio di maccheroni alla Ferrarese’.

Mario Tosatti