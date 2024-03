Carnevale, festa con i vincitori

Di recente, nel giorno della Felicità istituto dall’assemblea generale dell’Onu, c’è chi ha pensato di organizzare un momento di pura felicità, grandi professionisti di quest’arte come il mondo del carnevale. La società carnevalesca I ragazzi del Guercino, infatti, ha continuato i festeggiamenti del podio anche con i ragazzi e le ragazze del Centro Socio-Occupazionale Gruppo Verde Open Group Coop Sociale, accompagnati dalla responsabile Mascia Lenzi e i suoi operatori. "Un sodalizio che è iniziato già da diversi anni e che ogni anno rinnova l’amicizia incontrandosi nei capannoni dove vengono realizzati i carri mascherati e dove Cesare Govoni, l’anima del Guercino, e i suoi ’ragazzi’ ospitano anche le visite del Cso Gruppo Verde – fa sapere la responsabile - Quest’anno l’emozione si è sentita più viva, per il bottino di premi che si sono portati a casa. I veterani hanno raccontato ai giovani le imprese della loro associazione carnevalesca che dal 1971, ben 23 anni fa, ha regalato allegria in Piazza Guercino. I ragazzi hanno provato grandi emozioni nello sfogliare gli album con le foto che hanno fatto la storia fin dai primissimi carri con scatti in bianco e nero che rappresentavano carri di piccole dimensioni fino ad arrivare ai giorni nostri con maschere giganti, imponenti, alte quanto i palazzi che attraversano lungo il loro corso. Delle vere e proprie opere d’arte realizzate da maestri di colori e cartapesta".