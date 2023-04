Carnevale, galà finale e le date per il 2024

CENTO

E’ al gala finale, venerdì sera a Villa Chiarelli, che si è chiusa definitivamente l’edizione 2023 del Cento Carnevale d’Europa, dando però appuntamento al prossimo anno, comunicando le nuove date. "Si sfila il 28 gennaio, 4, 11, 18, 25 febbraio 2024 – ha annunciato il patron Ivano Manservisi – è stata un’edizione bellissima, forte di quello che si era visto la scorsa primavera. Il carnevale è una certezza e ha un grande potenziale. Sono 34 anni che lo dico". Una festa per tirare le somme e per ringraziare i tanti che sono al fianco di un carnevale che quest’anno ha visto il boom di presenze ma anche più di 2 milioni di contatti sui social e un video pubblicato dai Mazalora su Instagram che ha toccato le 862.000 visualizzazioni, oltre ai tanti passaggi tv.

"Un’edizione clamorosa con un successo incredibile di cui siamo tutti felici – ha aperto Riccardo Manservisi – ora si guarda già al 2024 e sappiamo dove andare a lavorare e migliorare ancora. Un carnevale che ha portato anche grande indotto: stiamo finendo gli ultimi studi ma è stata davvero un’esplosione di svariati milioni di euro che in un periodo come questo hanno fatto davvero tanto comodo al territorio. Dagli esercenti e hotel abbiamo raccolto davvero la loro felicità e il respiro importante che hanno avuto. Un impulso al territorio vasto di cui c’era bisogno. Grazie ancora alla vicinanza che ci dimostra sempre la Regione, al comune e alla Fondazione che hanno collaborato con noi". Serata alla quale non è mancato il presidente della Regione.

"Per noi il Carnevale di Cento tra i più importanti in Italia e nel mondo e teniamo molto a sostenerlo – ha detto Stefano Bonaccini in collegamento video - Grazie al patron Manservisi e a tutti coloro che nel territorio permettono realizzazione di questa straordinaria festa che, garantisce anche un certo indotto economico valutato e certificato, importantissimo per il territorio in termini di redditività e posti di lavoro. La Regione c’è e sarà al vostro fianco per una tradizione popolare che dev’essere supportata e che merita il sostegno perché, insieme al Guercino, è eccellenza che rende conosciuta ovunque Cento. Grazie per la competenza e la passione che ci mettete". Plauso anche del sindaco. "Dopo la scommessa dell’edizione estiva abbiamo visto le associazioni carnevalesche creare carri in soli 7 mesi per l’invernale – ha detto Edoardo Accorsi - La città in 4 domeniche ha ospitato più del doppio del numero di abitanti e per Cento questa è la manifestazione più importante, una boccata d’ossigeno e vetrina meravigliosa della città, delle eccellenze, delle persone e delle storie. Per questo, il carnevale dobbiamo continuare a tutelarlo e valorizzarlo, facendo anche registrare importanti numeri che significano lo sguardo che abbiamo dall’Italia. Manifestazione che ha il supporto anche della Regione: trovare le risorse in questo periodo è difficile e volerlo fare è un segno di vicinanza". Ha ricordato anche il francobollo celebrativo emesso dal Ministero e il lavoro per far riconoscere anche il carnevale di Cento come patrimonio immateriale Unesco. "E’ uno degli eventi che dopo il covid non era scontato ripartisse ma lo ha fatto alla grande, aspettando il momento per tornare nel suo massimo splendore – ha chiuso l’assessore regionale Paolo Calvano – Che sia stata una manifestazione straordinaria lo dicono i numeri e l’entusiasmo, edizione che testimonia quanto il carnevale sia tra i grandi eventi che la gente della regione mette in campo ogni anno, con passione e amore. Siate orgogliosi del vostro carnevale perché vi consente davvero di essere conosciuti ovunque".

