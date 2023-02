"Carnevale, grande giorno Tornati al pre pandemia"

"Una grandissima prima domenica con tantissima gente e tantissima gioia". E’ il bilancio di Riccardo Manservisi della project leader Manservisi Eventi dopo il debutto dell’edizione 2023 del Cento Carnevale d’Europa. "Ermal Meta è stato straordinario, dandosi completamente al pubblico e regalando una grande performance – dice - Una prima domenica così, ritengo sia la migliore della storia recente del nostro carnevale. Dall’ordine pubblico alla logistica e spettacolo tutto è stato perfetto e funzionato bene. Ora diamo altro gas, da qui in avanti fino al 5 marzo". Domenica Emis Killa, il 19 i Disco Club Paradiso, il 26 J.Peralta e il 5 marzo il gran finale del carnevale. "Finalmente il nostro Carnevale ha superato davvero la pandemia – prosegue – c’era tanta gente che ha riempito piazza fino alla fine apprezzando lo spettacolo grandioso dei carri e il palco eccezionale che oltre regalare show mostra immagini bellissime live del carnevale e delle coreografie dei carri. Ho visto la gente veramente contenta e una grandissima riposta c’è stata anche sui social". Persone da tutta Italia. "Abbiamo risentito l’abbraccio del pubblico, un calore come non mai – spiega - ripaga dei tanti sforzi, delle notti in bianco, stress e fatica di questi mesi. Rinfranca e dà coraggio di dire che siamo tornati per davvero e siamo sulla strada buona. E’ una soddisfazione perché sappiamo solo noi cosa abbiamo passato in questi anni di pandemia, con una grande sofferenza anche economica. E’ stata dura resistere ma per fortuna ci sono stati vicini gli enti, a partire dalla Regione. Col comune, la Fondazione Teatro e le 5 società carnevalesche abbiamo formato una grande squadra". E la soddisfazione del sindaco. "Una prima domenica che non si vedeva da tantissimo tempo. Sensazioni davvero positive davanti a una piazza e a tutto il nostro centro storico stracolmi di persone – prosegue Edoardo Accorsi- E’ il frutto del grande lavoro in perfetta sinergia che stiamo svolgendo con Fondazione Teatro e Manservisi Eventi, associazioni carnevalesche, volontariato e forze dell’ordine". Il plauso. "Abbiamo visto il risultato di un lavoro corale per il quale ringrazi tutti. In particolare alle 5 associazioni carnevalesche che hanno fatto un lavoro straordinario confermando una grandissima qualità dei nostri giganti di cartapesta – conclude - Molto bello il ritorno di un gruppo a piedi, Figli delle stelle, contribuendo a portare qualcosa in più alle sfilate. Grazie all’assessore alla cultura Silvia Bidoli che sul carnevale sta facendo un lavoro molto importante e a chi permette che questa manifestazione si svolga in sicurezza: forze dell’ordine, vigili del fuoco, protezione civile, Anc, 118, polizia locale e tutti i coinvolti".

Laura Guerra