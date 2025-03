Carnevale, i carri si raccontano: "Mai visti così tanti telefonini"

Il Cento Carnevale d’Europa domenica è alla sua ultima sfilata dei carri svelando chi avrà vinto questa edizione e poi il sagace testamento di Tasi e lo spettacolo piromusicale con l’incendio del castello della Rocca. Un grande lavoro delle associazioni carnevalesche che ci raccontano le sensazioni di questo carnevale aspettando la classifica. I Mazalora con ‘E’ ora di piantarla’. "E’ stata un’edizione straordinaria piena di emozioni e tanta soddisfazione perché vedere il nostro carro sfilare coinvolgendo il pubblico in modo eccezionale con tanti gli attestati di stima e applausi ricevuti in piazza. E vedere gli occhi della gente mentre guardava lo sgorgare dell’acqua dal carro, che è una cosa mai successa al carnevale, è stata una grande soddisfazione – dice Andrea Nieddu - Abbiamo tanto sentito il calore e il sostegno del pubblico e speriamo di aver unito le persone, fatte divertire e far riflettere per il messaggio che volevamo lanciare. C’è stato un grande lavoro di squadra. Il giudizio della giuria? Noi ci abbiamo creduto fin dall’inizio in questo carro e confidiamo in un bel risultato perché noi ci abbiamo messo tanta impegno, passione, determinazione e siamo convinti di aver portato un carro che merita. Di certo abbiamo lasciato un segno nel carnevale e nella storia della kermesse perché abbiamo portato una novità assoluta!". E il Risveglio con ‘Scheletri digitali’. "Per noi è stato un carnevale di ripartenza, innovativo e bello in tutti i sensi – dice Jessica Frabetti – un’edizione che ci è piaciuta perché si sono formati legami forti di amicizia, un bel gruppo di giovani che si trovano anche fuori dai capannoni e ci siamo uniti tra di noi tant’è che stiamo già pensando al prossimo carnevale. Come accoglieremo il giudizio della giuria? Siamo pronti a tutto. Non siamo focalizzati su un posto preciso in classifica perchè per noi quest’edizione è già stata una vittoria". I Fantasti100 con ‘I bla bla bla delle false verità’. "Per noi è stato un carnevale dove abbiamo sperimentato cose nuove, facendo un carro bello ma all’insegna del divertimento che è ciò che volevamo dopo 2 anni consecutivi dove ci è stato tolto il primo premio dalle mani – le parole di Andrea Borghi – ciò che ci è piaciuta di più è stata la partecipazione del nostro gruppo e la collaborazione con Discoring. Per quanto riguarda la giuria, quest anno accetteremo molto serenamente ciò che succederà. Per la prima volta dopo 13 anni i carri sono quasi tutti meritevoli. C’è stata una bella gara". I Ragazzi del Guercino con ‘Le custodi dell’umanità’. "Il divertimento e l’emozione provate in questa edizione sovrastano anche tutto l’impegno che ci abbiamo messo – dice Alessandro Govoni – quando vedi il carro per cui hai lavorato un anno, prendere vita in piazza ed emozionare te e la gente che guarda, supera ogni fatica fatta e vuol dire che si è lasciato il segno. Il risultato finale? Siamo una società molto ambiziosa e lottiamo sempre per la vittoria finale". Infine i Toponi con ‘La Foresta delle illusioni’. "E’ stata un’edizione memorabile: siamo riusciti nel nostro intento principale di trascorrere 5 domeniche di divertimento col nostro gruppo e condiviso col pubblico e la città un’opera grandiosa, con movimenti fantastici, dal forte impatto dinamico e scenografico – dice Nicola Fregni - Fra i nostri ricordi più cari, resteranno la quantità impressionante di telefonini del pubblico fissi a riprendere e immortalare le nostre maschere".

Laura Guerra