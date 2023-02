Carnevale, i carri tornano a sfilare Corteo aperto da 25 Lamborghini

CENTO

Al via oggi la terza domenica del Carnevale di Cento che di sfilata in sfilata sta battendo tutti i record. Già ieri, infatti, la città era piena di turisti, camperisti arrivati il giorno prima per partecipare anche alle attività collaterali come il carnevale dei bambini nel pomeriggio o il silent party della sera. Si preannuncia dunque un’altra grande giornata di spettacolo dedicata alle eccellenze made in Cento. La sfilata infatti, sarà aperta da 25 Lamborghini che, grazie a una iniziativa del Lions di Cento, dopo essere state a Renazzo per scoprire un targa sulla casa natale di Ferruccio Lamborghini, si mostreranno al carnevale, sostando per tutto il pomeriggio in piazza Rocca. Eccellenze anche sul palco con il talento dei Disco Club Paradiso che da Cento e dintorni hanno conquistato il grande pubblico con il loro successo a XFactor, oggi special guest sul palco del carnevale. Poi, la magia delle enormi opere di cartapesta delle associazioni carnevalesche in parata: a partire dalle 14 la griglia di partenza vede i Fantasti100 con ‘Non puoi essere solo di latta’, Risveglio con ‘Ordinarie follie’, Mazalora con ‘Giovani Wannabe’, Toponi con ‘Invidia il prossimo tuo come te stesso’, i Ragazzi del Guercino con ‘il pescatore di sogni’. Stamattina vi è anche il trofeo di nuoto ‘Viviana Manservisi’, la pinacoteca San Lorenzo aperta e le rievocazioni storiche in Rocca. Momento importante, ieri, la cerimonia centese per l’emissione del francobollo sul carnevale di Cento, che si potrà richiedere rivolgendosi al Circolo filatelico centese. "Un francobollo è un simbolo la cui importanza è davvero grande perché racconta la storia d’Italia e significa che ora anche il nostro carnevale è nella storia delle istituzioni del nostro Paese – ha detto il sindaco Edoardo Accorsi dopo l’assessore Silvia Bidoli - stiamo facendo tutti un bel lavoro in sinergia e di valorizzazione della manifestazione e l’emissione del francobollo fa parte di questo percorso che sottolinea anche il grande valore economico che il carnevale porta a Cento e aiuterà anche nel riconoscimento Unesco". Valore sottolineato anche da Giorgio Zecchi della Fondazione Teatro e di Riccardo Manservisi che ha parlato anche di un carnevale capace di rinascere nel post pandemia e degli annulli filatelici fatti da anni. "Dopo 4650 francobolli, finalmente uno dedicato alla nostra città dopo le delusioni di alcuni no e stati esteri che celebrano i nostri centesi – ha detto Fabio Rabboni del Circolo filatelico – un evento storico per la nostra comunità, che sarà nei cataloghi storici e che la gente sta già acquistando".

Laura Guerra