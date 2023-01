Carnevale, i Mazalora in parata con il carro ’Giovani Wannabe’

È ‘stimolare’ la parola d’ordine dell’associazione carnevalesca Mazalora che il 5 febbraio si presenterà in parata con ‘Giovani Wannabe’ parlando di riscatto da periodi difficili e voglia di ripartire. "Riprende gli anni ’50, periodo anche oggi di ispirazione, dove i giovani avevano la voglia di sentirsi realizzati facendo qualcosa di cui si sarebbe parlato – spiegano i Mazalora – vogliamo ristimolare i giovani mentre per noi, adulti ma giovani dentro, è la voglia di dimostrare che siamo ancora di grado di fare qualcosa di grande e insegnare con l’esperienza". E spiegano. "Davanti c’è una grande auto basculante, larga 6 metri e lunga 8 metri sulla quale sono Danny e Sandy di Grease, enormi maschere di 15 metri che balleranno – proseguono nella descrizione – movimenti particolari? Oltre ballare hanno la particolarità di potersi reclinare per entrare nell’hangar senza smontare. Alle loro spalle, c’è un’enorme ruota panoramica che gira e che sarà particolarmente illuminata così come un jukebox psichedelico". Quarti classificati nell’edizione estiva, i Mazalora saranno i penultimi a varcare Piazza Guercino il 5 febbraio. "E’ stato un impegno estenuante creare queste maschere davvero enormi ma crediamo che siano le figure di ispirazione di quegli anni, il volersi riscattare ma anche riavviare l’era del divertimento che oggi, dopo la pandemia, i lockdown, la crisi e la guerra, manca anche ai nostri giovani – dicono – siamo in 15 a lavorare, con grande sforzo nel creare di sana pianta un carro che è davvero frutto della forza della società. In sfilata invece saremo in un centinaio, con costumi anni ’50 e con coreografie di balli su canzoni attuali che richiamano però quel periodo oltre alla classica colonna sonora di Grease".

l.g.