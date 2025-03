Carnevale, il funerale dei perdenti. Toponi protagonisti della cerimonia

Venerdì 28 sarà il giorno del "funerale" più goliardico dell’anno, organizzato dai Toponi, freschi vincitori del Cento Carnevale d’Europa. Dalle 21 da Piazzale Rocca, tra battute, zirudelle e risate, si celebrerà l’ironico rito e lungo il percorso che porterà fino in piazza Guercino, i Toponi con tanto di bara, banda, finti prelati e vedove inconsolabili fermandosi 4 volte, saluteranno le 4 società ‘perite’ sotto i colpi del voto della giuria. Una cerimonia tradizionale e goliardica che darà saluto finale a questa edizione del Cento Carnevale d’Europa.

Toponi che intanto in questi giorni hanno festeggiato il loro trionfo al carnevale. "Per noi sono giorni di festa – dice Nicola Fregni - Avevamo tanta voglia di fare carnevale insieme dopo un anno di intenso lavoro. Abbiamo passato un mese e mezzo di gioia condivisa culminata con la vittoria di domenica che ci permette di continuare a festeggiare ancora per un altro po’. La domenica della vittoria abbiamo fatto le 3 di notte al capannone con la nostra gente a cantare e brindare. Ed è solo l’inizio".

E se uno festeggia, non è mancato il malcontento da parte di altre società. "Alle polemiche siamo abituati, visto che negli ultimi anni abbiamo vinto tante volte – prosegue - Sappiamo che perdere non piace mai a nessuno, anche perché l’impegno delle associazioni carnevalesche è uguale per tutti al di là del piazzamento in classifica. La delusione è qualcosa di difficile da gestire… ci abbiamo fatto il carro, non a caso…che peraltro ci ha portato alla vittoria. Tuttavia, quando la delusione si traduce in aggressività e malcostume allora a rimetterci è la comunità del carnevale intera. Ci dispiace che sia ancora consentito reagire in questo modo".

E spiega il rito del funerale di venerdì cosa rappresenta per loro. "E’ una tradizione a cui ci sentiamo molto legati – dice con ironia - Siamo stati in passato ‘seppelliti’ tante volte dalle altre associazioni, ma è una ruota che gira e da un po’ di tempo tocca spesso a noi celebrare il rito. Ormai potremmo fare concorrenza alle principali agenzie di pompe funebri". E stuzzica. "Stiamo preparando uno stupendo corteo che regalerà a questa città un momento di grande goliardia – dà appuntamento - Abbiamo ancora qualche sassolino nelle scarpe da toglierci, visto che da tempo ormai siamo per tutto l’anno sempre messi in difficoltà da tante associazioni carnevalesche. Sarà l’occasione per cavarci qualche soddisfazione, mettere la parola ’fine’ a quest’edizione, nella speranza che si possa ritornare a ridere, invece che farsi inutili guerre di bandiera".

Laura Guerra