Carnevale in archivio tra gioie e delusioni

Il carnevale 2024 ha la sua classifica finale e ora si attende il goliardico funerale organizzato dalla società vincitrice, alle altre 4 associazioni. Stanno ancora festeggiando i Ragazzi del Guercino che dopo 7 anni sono tornati ad alzare la coppa al cielo e a loro, il compito della sarcastica cerimonia di commiato. Non fuggire, affrontalo, dicevano, ed ecco che il drago, simbolo delle preoccupazioni che si insinuano nell’essere umano, seppure sconfitto dall’uomo che ha rialzato la testa, ha fatto breccia nei giurati, portandosi a casa anche il premio per coreografia e costumi. "Abbiamo voluto fortemente questo tema che crediamo sia piaciuto – dicono – festeggiamo così i 30 anni di Ragazzi del Guercino". Sta un po’ stretto invece l’ex aequo al secondo posto tra Fantasti100 e Toponi. Con ‘Freedom, spalanchiamo gli orizzonti, è stato forte l’inno all’uguaglianza e al superare le differenze culturali portato in piazza dai Fantasti100. "Il 2° posto ci sta ma non l’ex aequo perché sono messi alla pari due carri che, a livello strutturale, coreografico, cromatico e sviluppo, sono all’opposto – dicono – è triste che la giuria non abbia stilato una classifica dall’1 al 5. Ma accettiamo e ci concentriamo sui 10 anni della società, nel 2025". Una coppa da dividere con il mondo giapponese di ‘Siamo come Hikikomori’ parlando dei giovani che si rinchiudono poiché il mondo fuori e le aspettative li spaventano e fanno sentire inadeguati. "In un anno con una qualità di carri così alta era più difficile portare a casa il poker di vittorie – dicono i Toponi – certo, avevamo aspettative, anche per il premio relativo ai costumi. Siamo comunque orgogliosi di aver dato spettacolo per 5 domeniche. Siamo già carichi per ripartire, migliorare e dare battaglia per il 2025". E’ un amaro quarto posto per la Mazalora con il suo ‘Non chi comincia ma quel che persevera’ ammirato da tutti per la trasformazione in piazza, passando da un naufrago in balia delle onde a chi, con resilienza, ha trovato l’aviatore che c’è in se spiccando il volo. E’ anche la loro storia, di una società che grazie anche all’arrivo di nuovi giovani, sta facendo un nuovo salto di qualità. Per loro, la consolazione del premio per il gettito. "Il 4° posto lo accettiamo ma assolutamente non meritato – dicono i Mazalora - per l’innovazione portata in piazza, la qualità dell’opera e l’apporto di un gruppo con la media più alta di giovani. Purtroppo in un anno dove il livello si è mostrato molto alto il rischio di avere una posizione scomoda c era. D’altra parte prima di imparare a vincere bisogna saper perdere". Ultimo, ma cerca di guardare avanti, il Risveglio che ‘Con un cielo pieno di stelle’ ha voluto raccontare il loro essere artisti da strada alla ricerca di nuova buona stella, unendo il passato al presente. "Abbiamo voluto portare un carro che si rifaceva a com’era una volta, con una band dal vivo ma forse non è stato completamente capito – dice Giancarlo Buco Dinelli – stiamo passando un periodo difficile anche dovuto ai giudizi del passato, rifondando la società e facendo entrare nuovi giovani. Ma abbiamo scelto di sfilare festeggiando i 40 anni di carri".