Carnevale in centro con ’Argenta allegra’

Musiche, danza e allegria oggi pomeriggio con "Argenta allegra", in programma dalle 14 alle 190 nelle vie e piazze del centro cittadino. Il carnevale di Argenta torna in una nuova veste dedicata ai più piccoli: laboratori, sfilata, musica, giochi e regali all’insegna del divertimento. Organizzato dal Comune di Argenta, in co progettazione con Pro Loco Gan Consandolo, in collaborazione con Argenta Gym, Energie in movimento, RPC Argenta, Comitato genitori Argenta, Centro per le famiglie, Circolo culturale Solaris, Coop.Soc. La Pieve, Argentea Arte, Centro Artistico Argentano, Polisportiva Gioco e Vita, Cafca, Fedebèn e con il contributo delle attività commerciali del centro e delle aziende del territorio.

Il cartellone è piuttosto ricco, si comincia alle 14 in via Garibaldi: ritrovo gruppi in maschera, truccabimbi, show di danza aerea; alle 15 ci sarà la partenza del corteo, accompagnato dalle coreografie della Marching Band Molyba di Molinella e delle majorettes di Lavezzola. Alle 16.30 in piazza Mazzini ci sarà il gran finale, con chiusura della sfilata con premi per tutti i partecipanti e lancio di giochi dalle ape car. Il divertimento non finisce qui: in piazza Mazzini ci sarà una merenda offerta dai bar del centro, mentre in piazza Garibaldi baby dance laboratori artistici, giostre e gonfiabili (foto archivio).