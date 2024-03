"Carnevale in crescita, vogliamo tornare a Rio"

Il Cento Carnevale d’Europa attira sempre più anche turisti dall’estero e una prova tangibile è la visita fatta all’hangar dai Mazalora, di una classe di ragazzi olandesi. Estero al quale guarda sempre il patron Ivano Manservisi, ributtando lo sguardo oltreoceano, con la voglia di tornare a portare il suo carnevale nel sambodromo di Rio, sogno che trova la disponibilità della Regione di sedersi al tavolo e ragionare sui costi, visto il grande valore della manifestazione riconosciuto anche dall’ente regionale come tra quelli trainanti per il turismo.

"A Rio qualche passaggio ora lo vado a fare – stuzzica il patron Ivano Manservisi – qualcosa bolle in pentola". Cento e Rio hanno un legame di lunga data, con il gemellaggio siglato nel 1993, poi l’anno dopo, al sambodromo, Manservisi per la prima volta portò in Brasile la sfilata di un carro non brasiliano, quello dei Toponi. Nel ’95 tornò con il Risveglio e Renzo Arbore, nel ’96 i Mazalora con Miriana Trevisan, nel ‘97 i Ribelli con l’Orchestra Italiana di Casadei, nel ’98 e ’99 e 2000 i Ragazzi del Guercino e nel 2001 l’ultima sfilata con un carro mix tra Guercino e Ribelli e l’allora ancora esiliato Principe Emanuele Filiberto di Savoia, sventolando la bandiera italiana.

"Per noi Rio è una parentesi aperta e un grande obiettivo tornare là a sfilare con il carro vincitore, per riaffermare il nostro essere numeri uno nel mondo carnevalesco – aggiunge Riccardo Manservisi – L’idea c’è da tempo e servono un paio di situazioni di solidità, piani futuri e avere un programmazione a medio e lungo raggio. E ovviamente un budget. I canali li conosciamo e dopo essere venuti fuori da situazioni difficoltose come la sospensione del carnevale causa sisma e lo stop covid che ci ha fatto ripartire da zero, questa è la 3° edizione in crescendo e l’obiettivo ora è tornare a Rio". La Regione non si tira indietro.

"Il Carnevale di Cento si conferma uno dei grandi eventi dell’Emilia Romagna che qualifica la regione nel suo insieme – dice l’assessore al bilancio Paolo Calvano – Come ente regionale siamo orgogliosi di poter essere vicini a questo evento e poterlo sostenere, perché continui davvero per tanto tempo perché è qualificante per la nostra regione". Occasione per parlare con chi ha la gestione dei denari regionali, del sogno di Rio per il quale già l’assessore regionale a turismo e commercio Andrea Corsini, aveva detto che dopo il carnevale si sarebbero messi intorno a un tavolo per capire se ci sono le condizioni per lavorarci. "E’ un progetto che c’è, non è semplice non solo dal punto di vista economico ma è un sogno che abbiamo nel cassetto per tirarlo fuori tutti insieme", conclude Calvano.

Laura Guerra