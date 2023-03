Carnevale in vetrina, ultimo atto

Si conclude lunedì a Poggio Renatico ‘Il carnevale va in vetrina’, il gioco a indovinare le maschere nelle vetrine degli esercizi commerciali del paese, in collaborazione tra il Comune di Poggio Renatico e Carnevale dei Bambini. Si devono indovinare almeno 30 maschere tra le oltre 40 esposte nelle vetrine delle attività del comune e vicino ad ognuna di esse si troverà un indizio per aiutare i cittadini a scoprirne la provenienza. La scheda dove segnare le maschere si può scaricare dal sito di Compro a Poggio. Appena terminato il "giro vetrine" e la scoperta delle maschere, si dovrà riconsegnare la scheda ad una qualsiasi attività tra quelle aderenti al gioco.

Saranno premiati i primi 10 partecipanti che avranno indovinato il maggior numero di maschere. I premi saranno offerti dalle attività del Comune che hanno aderito.