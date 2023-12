Carnevale, inizio col botto: "Superospite Tananai"

CENTO

Il Cento Carnevale d’Europa lancia il superospite dell’edizione 2024. Ad aprire il carnevale sarà infatti Tananai, un big della musica italiana del momento che ha saputo farsi largo nel panorama degli artisti arrivando a fare numeri da capogiro e continui sold out ai suoi concerti. Un colpo da maestro messo a segno da Riccardo e Ivano Manservisi per aprire alla grande la prima giornata del carnevale che sarà tra poco meno di due mesi.

"Il 28 gennaio apriremo con Tananai - annuncia Riccardo Manservisi - siamo contenti di essere riusciti a fare questo grande regalo alla città e a tutti coloro che arriveranno al carnevale. Un investimento davvero stellare che però riconferma Cento ai vertici. E’ l’artista del momento, reduce da un tour incredibile, capace di essere intergenerazionale. Un nome così, riporta l’attenzione su Cento che riesce ad accaparrarsi artisti di questo calibro". Con il secondo posto Sanremo Giovani nel 2021 con ‘Esagerata’ è riuscito ad avere il boom di successo con Saremo dell’anno dopo dove ha partecipato con "Sesso occasionale". Ha preso la maglia nera da ultimo di classifica ma è stato invece premiato dal pubblico consacrandone un successo radiofonico che è poi continuato con ‘La dolce vita’ in collaborazione con Fedez e Mara Sattei e la bella ‘Abissale’ fino a riprovare a Sanremo dove quest’ anno è salito fino al quinto posto con ‘Tango’. Un giovane artista che ne giro di pochissimo ha conquistato nono solo dischi d’oro e di platino ma soprattutto il pubblico. "La presentazione dell’edizione del carnevale 2024 sarà il 13 gennaio - prosegue Manservisi - stiamo lavorando tutti senza sosta e a breve ci saranno altre novità. Intanto gli abbonamenti stanno andando bene e in tanti ci stanno contattando per avere informazioni per venire a Cento al carnevale".

Di certo, il lancio di un nome come Tananai, non può che far saltare nuovamente Cento alla ribalta dell’attenzione italiana, come il team Manservisi sa fare e fa da 30 anni portando la kermesse centese ad essere conosciuta nel mondo. Un carnevale che quest’anno vuole davvero essere ancor di più ‘l’ombelico del mondo’ proprio come cita lo slogan scelto per l’edizione 2024 e che accenderà Cento nelle 5 domeniche del 28 gennaio, 4-11-18-25 febbraio 2024, con il grande spettacolo dei 5 enormi carri di cartapesta realizzati dalle società carnevalesche e un grande big della musica come Tananai.