Carnevale ’internazionale’, boom di stranieri: "Visitatori provenienti da Germania e Francia"

Dopo il successo della prima domenica del Cento Carnevale d’Europa, il primo bilancio da parte del team Manservisi e del comune non poteva che essere buono. "Una domenica straordinaria, bellissimo tempo, grandi opere di cartapesta, grandi performance - è il bilancio di Riccardo Manservisi - grande Dargen D’amico che ha infuocato la piazza per un’ora. Anche le innovazioni che avevamo pensato sono state recepite bene e siamo molto soddisfatti. E’ andato tutto molto bene anche dal punto di vista della sicurezza e siamo soddisfatti. ci ha raggiunto tanta gente da ogni parte d’Italia e anche dall’estero. E’ un carnevale che cresce e che riesce sempre a stupire perchè ci si aggiorna e si alza anche il livello della competizione. L’eccellenza spinge sempre verso l’alto". E dà il suo sguardo. "I Ragazzi del Guercino hanno fatto un’opera fantastica con l’orso che sembra vivo - prosegue - i Mazalora che hanno stupito portando l’acqua sul carro, il Risveglio con un carro particolare, I Toponi che sono bellissimi e i Fantasti100 che ha scioccato con una coreografia molto particolare. Il livello è veramente alto". Poi la voce della Fondazione Teatro. "Una domenica veramente ricca di pubblico, una festa bellissima. Siamo partiti alla grande - dice Matteo Remondi - il meteo fino a venerdì era incerto ma poi è spuntato il sole che ha baciato la sfilata e Dargen D’Amico a scaldare l’atmosferate lingue e che attira sempre più, riempiendo Corso Guercino di tantissime persone vogliose di vivere le emozioni del Cento Carnevale d’Europa lasciandosi rapire dalla cartapesta che, passata tra le mani dei carristi, prende forma e vita. "Tanta gente, una giornata splendida e una festa meravigliosa - è la voce di Alessandro Ramin che sul palco presenta insieme a Patty Po - tutto ciò che ha un grande livello artistico tocca anche il cuore". E infine, le parole del sindaco. "Grande successo, organizzazione perfetta e 5 meraviglie di cartapesta - conclude Edoardo Accorsi - una grande festa dal grande pubblico e con un grande Dargen D’amico che quasi non voleva più scendere dal palco. Il voto a questa giornata è un 10 pieno. Ogni anno c’è un lavoro importante per far crescere e migliorare il carnevale, frutto del lavoro di Comune, Manservisi Eventi, Fondazione Teatro, le associazioni carnevalesche e di tutti coloro che si occupano della sicurezza e i risultati ripagano dei tanti sforzi".

Laura Guerra