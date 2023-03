Carnevale, la coppa per il soggetto passa dai Toponi ai Fantasti100

CENTO

Dopo il colpo di scena del mero errore materiale e il premio per soggetto e originalità passatodalle mani dei Toponi a quelle dei Fantasti100, martedì c’è stato la consegna della coppa, con un bellissimo gesto di sportività e fair play, dando un bell’insegnamento a tutti. E’ stato infatti lo stesso Sergio Contri, presidente dei Toponi, a consegnare la coppa ad Andrea Borghi, presidente dei Fantasti100. "Il lunedì, come di consueto, abbiamo svolto l’ultimo controllo dei conteggi accorgendoci di aver commesso un errore. Abbiamo subito comunicato, scusandoci, il disguido alle associazioni – spiega il sindaco Edoardo Accorsi – Insieme abbiamo organizzato un momento pubblico di passaggio della coppa. Una cosa semplice, ma a mio avviso molto bella e significativa. Il Carnevale di Cento è soprattutto questo: divertimento e competizione, ma rispetto e sportività, sempre. Grazie per il vostro messaggio e ancora complimenti. Viva il Carnevale!". Premio che per i Fantasti100 si aggiunge a quello per costumi e coreografia e al 2° posto nella generale, portando a casa un bottino economico maggiore rispetto ai Toponi, vincitori del carnevale. "Siamo contenti perché tenevamo molto al nostro tema, insieme alla coreografia, anch’essa premiata – dice Borghi – per tutto il carnevale abbiamo avuto da tutti e dal pubblico, attestati di stima per il lavoro fatto e ne siamo molto orgogliosi. Certo, ci sarebbe piaciuto ricevere il premio in piazza l’ultima domenica ma è andata così e si è comunque risolto tutto per il meglio. Con un pizzico di ironia mi verrebbe da dire che forse siamo l’unica società nella storia de carnevale che riesce a vincere tutto ma arriva seconda nella generale. Ora lavoriamo a testa bassa per l’edizione 2024". Ufficializzata la data del goliardico funerale che sarà celebrato dai Toponi venerdì prossimo.

Laura Guerra