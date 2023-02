Carnevale, la sfilata di domenica sarà aperta dai ’Figli delle stelle’

CENTO

Da quest’anno il Carnevale si arricchisce anche di un gruppo di maschere a piedi, tra sogno e realtà, che avranno il compito di aprile la sfilata dei carri. E’ la novità di questa edizione, grazie a un’idea nata da Stefano Pesci ed Emanuela Stupazzoni, alla quale si sono aggiunti Irene e Piero Fini, Giulia Cavicchi, Denise Diana, Luca Governi, Camilla Salvietti e un passaparola che ha formato un gruppo di 30 figuranti in bellissimi abiti. "Ci siamo chiamati ’Figli delle stelle’, nati in baracchina a Penzale sotto un cielo stellato ma anche per i tanti significati di quella canzone – spiega Pesci – volevamo vivere il carnevale diversamente, riportando in sfilata i gruppi a piedi che da anni non ci sono più. Avremo tanta voglia di divertirci, abiti meravigliosi e una coreografia che racconterà una storia. Idea che è piaciuta molto ai Manservisi e all’assessore Silvia Bidoli, tanto da farci aprire il carnevale, dopo la parata delle auto". E stuzzica. "Racconteremo che quando all’uomo manca qualcosa, sogna ciò che vorrebbe. E c’è chi questi sogni li realizza – strizza l’occhio – faremo brillare piazza Guercino e per riuscirci, abbiamo coinvolto anche professionisti come l’atelier Angela Zanfino, Luca Leprotti per le musiche e Sandro Veratti per la parte meccanica che sveleremo solo domenica". E un omaggio. "Vogliamo dedicare la nostra uscita a Francesco Suffritti che purtroppo ci ha lasciato troppo giovane – conclude – amava i personaggi che io come altri portavamo in spettacolo e a carnevale era sempre alla finestra. Nel suo libro di poesie aveva messo in copertina una mano protesa al cielo e noi, Figli delle stelle, vogliamo stringergli forte quella manina anche ora che non c’è più".

l.g.