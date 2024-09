Carnevale, lavori in corso: "Ora via agli abbonamenti"

CENTO

La Manservisi Eventi continua a strizzare l’occhio alla città, dando vita anche quest’anno alla vendita di abbonamenti del carnevale, decisamente vantaggiosi soprattutto per le famiglie, che potrebbe anche essere un bel regalo di Natale da far trovare sotto l’albero. Novità di quest’anno, la vendita online che si aggiunge a quella nei vari punti della città in collaborazione con i commercianti aderenti. Un carnevale che ha visto partire l’edizione 2025 il 7 settembre con la presentazione dei bozzetti dei carri e che, come dice lo slogan scelto da Ivano e Riccardo Manservisi, si proietta verso sempre ‘Nuovi orizzonti’ iniziando a catturare l’attenzione per quello che sarà il grande spettacolo delle 5 domeniche dal 16 febbraio al 16 marzo. "Siamo entusiasti ed ora lanciamo anche la campagna abbonamenti – dice Riccardo Manservisi - quest’anno su ticketnation si potranno anche acquistare on line, questo, per agevolare chi viene da fuori Cento. E presto arriveranno altre novità". Stuzzica così il direttore artistico del grande ed internazionale Cento Carnevale d’Europa che ancora una volta offre l’occasione di poter vivere tutto il carnevale a un prezzo vantaggioso. Un’occasione dunque da non perdere per vivere a pieno le 5 domeniche di carnevale, grazie alla possibilità dell’abbonamento che prevede 5 ingressi, uno per domenica, a 35 euro più due euro di prevendita, per godere dal vivo dei giganti di cartapesta che le 5 associazioni carnevalesche stanno realizzando.

Gli abbonamenti si possono trovare in 9 punti vendita: a Cento Art Cafè, Corso Guercino, 76 ; Pasticceria Farmacia, Corso Guercino, 50; Tabaccheria Fabio e Michele, via Risorgimento 17/E; Colazione da Tiffany Corso Guercino, 52/c; Edicola del Guercino, via Matteotti, 1/B; Fly Café via Provenzali, 6; Caffe’ Gambrinus Cento - dal 1938, via del Curato, 6; Il Nostro Beppe Bar , via Donati, 20 e infine Edicola Tabaccheria Bedani, via Renazzo, 46 a Renazzo. Per tutte le informazioni è possibile consultare anche il sito www.carnevalecento.com. Il costo del biglietto singolo e intero è invece di 18 euro. Intanto negli hangar dei carri, le associazioni sono al lavoro: con "Scheletri digitali’ il Risveglio invita all’uso più consapevole di internet, "E’ ora di piantarla" è il grido ambientalista dei Mazalora, i Toponi rilanciano con ‘La foresta delle illusioni’ tra realtà e delusioni, i Fantasti100 con ‘I bla bla bla delle false verità’ tirano in ballo gli "ocaroni" e i Ragazzi del Guercino lanciano la sfida con ‘Le custodi dell’umanità’ dedicato alle donne e ad aprire le sfilate, il gruppo a piede dei Figli delle Stelle

Laura Guerra