"Carnevale, l’edizione più bella di sempre". Ma il voto della giuria fa discutere i carristi

"Un Carnevale che ha visto coinvolte 1500 persone al lavoro, una città intera che si è mossa per la manifestazione. Un’edizione grandiosa, eccezionale e riuscita". E’ così che Riccardo Manservisi inizia il bilancio dell’edizione 2025 del Cento Carnevale d’Europa. "Grazie ai carristi e a tutti coloro che hanno scelto Cento – prosegue –, qualche anno fa con il sindaco avevamo fatto un patto d’onore di rilanciare la manifestazione e in questo poker di annate ci siamo riusciti. Quest’anno è l’edizione migliore di sempre e per questo devo ringraziare tutti, i carristi che hanno portato in piazza 5 maestose opere grandiose come non mai, a tutti quelli che scelgono Cento dall’Italia e dall’estero commuovendoci, e tutto lo staff Manservisi Eventi che lavora per offrire tutto questo".

E una parola sui risultati della classifica finale dei carri stilata dai voti di una giuria gestita dalla Fondazione Teatro Borgatti. "Agli sconfitti dico di non mollare e di non farvi condizionare dal giudizio – conclude – L’importante sono le emozioni che avete trasmesso e le soddisfazioni ricevute da tutto il pubblico". E il sindaco. "Un bilancio estremamente positivo. Il Cento Carnevale d’Europa non delude mai e continueremo così – ha detto Edoardo Accorsi – Siamo molto contenti e in primis voglio ringraziare le 5 associazioni carnevalesche che hanno dato cuore, professionalità e passione. C’è ovviamente chi è scontento del voto della giuria. Le classifiche sono così, ma un plauso va a tutte".

Se da una parte c’è la grande gioia dei Toponi per aver centrato la loro 16ma vittoria in 72 anni di carnevale, dall’altra anche l’eco dell’amarezza degli sconfitti continua a farsi sentire. E’ forte quella dei Ragazzi del Guercino, arrivati secondi, ma anche quella dei Mazalora, con un 4° posto che lo stesso Ivano Manservisi dal palco ha detto essere stato un colpo di scena. E’ proprio urlando ‘E’ ora di piantarla’, titolo del loro carro trasformato da urlo ambientale a sfogo, che i ragazzi hanno espresso il loro disappunto per la posizione in classifica di un’opera che aveva unito acqua e carta. "Un verdetto che fa male perché non ha nulla a che vedere con il valore del nostro lavoro. Stavolta è troppo – è lo sfogo di Andrea Nieddu sui social – Il nostro ultimo ingresso in piazza è stato a carro spento con uno striscione che parlava chiaro: ’Quarto come i carri del prossimo anno’. Una scelta che ci è dispiaciuta per il pubblico, che ha urlato indignazione per il risultato e che ha pagato per vedere lo spettacolo".

Domenica di successo che ha visto il passaggio anche dell’europarlamentare Stefano Bonaccini. "Ho visto crescere questa manifestazione meravigliosa per la quale la famiglia Manservisi è da ringraziare a vita – ha detto – Peraltro la ricaduta sul turismo e sull’economia del territorio è straordinaria. Li aspetto in Europa per vedere se con i fondi della cultura si possa dare un ulteriore aiuto. Ed è anche molto importante che attraverso una manifestazione popolare come il carnevale si possano veicolare messaggi come quelli dati dai carri". Un punto interrogativo però rimane sospeso ed è quello di Tasi, che al suo testamento dice di non voler più andare avanti, specificando che è un addio e non un arrivederci.

Laura Guerra