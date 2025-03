Carnevale, l’ironico funerale degli sconfitti

Si terrà venerdì il goliardico funerale organizzato dai Toponi, vincitori di questa edizione del Cento Carnevale d’Europa. Una festa che prenderà il via alle 21 da piazzale Rocca tra battute e ‘zirudelle’ per celebrare le ironiche esequie delle società che non hanno vinto. Il corteo arriverà in piazza Guercino con bara, banda, finti preti e improbabili vedove inconsolabili. Domani, invece, le associazioni carnevalesche vedranno le schede dei giurati e sapranno quali sono stati i voti che hanno determinato la tanto contestata classifica.