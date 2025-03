Carnevale, non solo maschere e coriandoli . Ora sui carri arriva il pane della tradizione

Week end di carnevale con tanti eventi tra i quali un convegno su quello che potrebbe essere definito anche il pane del carnevale vista la scelta di AssoPanificatori, Confesercenti Ferrara di proseguire la promozione del nuovo prodotto per la panificazione, "PanPera", con la bella e grande vetrina del Cento Carnevale D’Europa. Oggi alle 15, in Pinacoteca, infatti, si parlerà di ‘Panpera: dalle radici ferraresi un pane moderno’, un meeting che guarda al passato per lanciarsi al futuro. "Siamo orgogliosi di presentare a Cento, PanPera, presso la Civica Pinacoteca II Guercino perché fare il pane è arte - dice Edi Govoni (nella foto), Presidente Confesercenti Alto Ferrarese - La panificazione include una forte simbologia, dalla semina, alla coltivazione, al raccolto, una festa quando arriva nelle nostre mani. La prima presentazione di PanPera è avvenuta nel capoluogo di provincia, durante il Ferrara Food Festival, ove ha riscosso parere positivo. PanPera è un pane che unisce gusto e salubrità, valori artigianali e legame al territorio". E prosegue. "Voglio ringraziare gli operatori veri, i Maestri fornai - sottolinea - con questo prodotto danno valore ad un alimento semplice e sano, pane e pera, un gusto che può abbracciare sapido e salato, adatto ai giovani ed a chi ha qualche lustro in più". Al meeting ci sarà il prof. Brandolini dell’Università di Ferrara, il Dott. Zucchi di Molini Pivetti, il Direttore Generale Ricci Mingani per Ve.Ba, il Presidente di AssoPanificatori Partigiani e della direzione di Confesercenti Ferrara e Osti, Direttore di Confesercenti Ferrara. Un sabato che sarà arricchito anche dall’iniziativa di Ascom Confcommercio. Si tratta dello ‘Sbaracco d’Inverno’ promosso dal comitato Cento in Vetrina e dunque con sconti da cogliere mentre l’altro appuntamento messo in campo dalle due realtà sarà il 4 marzo per il martedì grasso quando dalle 16 alle 19 in piazza Guercino, ci sarà una iniziativa per i più piccoli con ristorazione e divertimento a cura di Risveglio e la premiazione delle maschere migliori dei bimbi. Il programma di questo sabato è molto ricco tra laboratori, sfilate, mostre tra le quali alle 15 Piazza Guercino il carnevale dei bambini a cura delle parrocchie e dalle 15.30 la 7a edizione della ‘Corsa in maschera’.

Laura Guerra