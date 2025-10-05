Carnevale, per l’edizione 2026 in vendita biglietti e abbonamenti

Si stanno davvero accendendo i motori dell’edizione 2026 del Cento Carnevale d’Europa, che ha svelato quasi tutti i bozzetti dei carri. Lo slogan "Oltre lo specchio, il sogno fatto realtà’, le date della kermessse che andrà dall’1 febbraio all’1 marzo ed ora il lancio della vendita on line dei biglietti e poi della campagna abbonamenti. La vendita è dunque già possibile sul sito del Carnevale e nei punti vendita del territorio centese. Il biglietto intero a domenica è di 19 euro, che se acquistato in prevendita vede 1.5 euro aggiuntivi, per i gruppi organizzati di minimo 25 persone è previsto il costo ridotto di 15 euro, per i bambini al di sotto dei 120 centimetri l’ingresso è gratuito, mentre per quelli oltre l’altezza prefissata e fino a 14 anni vi sarà il biglietto ridotto a 15 euro. Per una esperienza indimenticabile sono disponibili anche gli abbonamenti online: con 38 euro (+ 2 di prevendita) si potrà infatti assistere a 5 domeniche. Abbonamenti che sarà possibile trovare anche in diversi punti vendita del territorio: a Cento alla Palestra Over The Top Gym, via Bologna 25; al Gambrinus, via del Curato 6; Fly Cafè, via Provenzali 6; Edicola il Guercino, via Matteotti 1/b; Bar Pasticceria La Farmacia, C.so Guercino 50; Colazione da Tiffany, C.so Guercino 52/c; Art Cafè, C.so Guercino 76; Tabaccheria Fabio e Michele, Via Risorgimento 17 e a Renazzo alla Tabaccheria Bedani, Via di Renazzo 46. Anche per l’edizione 2026 sarà più facile raggiungere Cento e il carnevale con i mezzi pubblici, perché Manservisi Eventi ha deciso di replicare la presenza del servizio navetta dalle stazioni più vicine. Un servizio che ha avuto grande successo e che si sta mettendo a punto anche per febbraio 2026.

Laura Guerra