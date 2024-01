Carnevale, piazza gremita e un super Tananai

"Grazie Manservisi per averci portato, qui a casa, il nostro idolo Tananai". Un messaggio di alcune ragazzine di Cento che erano sotto il palco insieme ad altre tantissime anche da Milano e Venezia per vedere live il loro idolo Tananai, superospite della prima domenica del Cento Carnevale d’Europa. "Grazie Cento, grazie dei cartelloni e del vostro affetto – ha detto Tananai facendo cantare la piazza – il mio rapporto col Carnevale? Mi piace vedere la gente che si diverte". Energia, colori, festa e musica per questo grande avvio del Cento Carnevale d’Europa, facendo anche spuntare il sole dalla nebbia. "Una giornata fantastica – ha detto patron Ivano Manservisi – vedervi tutti qui è bellissimo".

Dopo il rombo delle Ferrari ecco iniziare lo spettacolo con i Figli delle Stelle, il gruppo a piedi che quest’anno ha portato la magia degli anni ’70. E poi tutti a naso all’insù per lo spettacolo dei 5 carri. Dai cinesi con maschere demoniache a fiori di loto, i Toponi, campioni in carica, arrivano con ‘Siamo come Hikikomori’ raccontando del peso delle aspettative e di come si possa superarle, accompagnati dalla danza con i ventagli della maschera centrale. I Fantasti100 con ‘Freedom spalanchiamo gli orizzonti’ in abiti africani, rompono le chiusure di odio e discriminazione liberando il leone e lasciando spazio al messaggio di Nelson Mandela mentre una donna africana tiene tra le braccia un bambino bianco, simbolo della culla dell’umanità. I Ragazzi del Guercino con ‘Non fuggire, affrontalo’ portano in piazza un uomo che scappa dal drago, simbolo delle paure, che spalanca le ali e il messaggio ‘che la vita non è sempre tenera ma invece di sperare che qualcosa cambi, agisci’. Tra stelle e farfalle, il Risveglio con ‘Un cielo pieno di stelle’ parla del loro essere artisti da strada e con un palco girevole, scoprono e riportano sul carro una band live per cercare il loto buon astro. Infine i i Mazalora con ‘Non chi comincia ma quel che persevera’ parlano di rinascita, con un carro che cambia mostrando un naufrago in balia delle onde che riesce, con la resilienza, a trovare le ali e trasformarsi in un aviatore che spicca il volo. "Una prima domenica andata benissimo, con tantissima gente da ogni parte d’Italia, alcuni qui dalle 7 del mattino – chiude Riccardo Manservisi – un grande spettacolo, successo anche per il palco alla Rocca e un super Tananai".