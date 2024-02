Carnevale, quarta sfilata con il sole. Manservisi: "Giornata sold-out"

CENTO

E’ stata una domenica da sold out, la 4° sfilata del Cento Carnevale d’Europa, con decine di migliaia di persone attirate da questo evento dal sapore internazionale, fino ad arrivare a gremire letteralmente tutto il corso, piazza Guercino e piazza Rocca dov’era il secondo palco. Un nuovo punto spettacolo che ieri è stato colmo di dolcezza con la pentolaccia Kinder e la presenza di Kinderino con il quale si sono fatti fotografare tanti bambini. "Il circuito era davvero pieno, si parla di 600 camper che hanno raggiunto la nostra città così come i gruppi, più di 40 e davvero tantissima affluenza di cui siamo contentissimi – dice Riccardo Manservisi – è bastato avere una giornata di sole per dimostrare che la manifestazione è in auge. Volevo ringraziare tutte le forze in campo, con un gruppo di lavoro che funziona. Per il futuro bisognerà capire se questo circuito possa essere ancora adatto per i piani di crescita".

Un carnevale che lascia ancor di più a bocca aperta il turista che arriva a Cento, anche per i carri che si fanno largo lungo le vie strette per aprirsi in piazza nella loro magnificenza, facendo capire ancor di più la loro imponenza, misurandosi con le altezze dei tetti. "Il sentimento che ho provato davanti a tutto quel pubblico è di gratitudine e felicità perché si lavora tutti per mesi, noi e le associazioni carnevalesche, e si va a sublimare in queste belle giornate – prosegue Manservisi - Bellissimo anche vedere i bimbi al palco Rocca con Kinderino, contentissimi. Molto soddisfatti anche gli sponsor ma anche gli ambulanti che hanno lavorato tantissimo, e gli esercenti del centro e limitrofi, potendo pensare a un giro d’affari di diverse centinaia di migliaia di euro". E poi la voce del patron. "Una giornata da incorniciare – sottolinea Ivano Manservisi, da oltre 30 anni al timone del Cento Carnevale d’Europa, poi affiancato da Riccardo – è bastato uno spiraglio di sole per mostrare tutto questo, con persone da ogni parte d’Italia a vedere il nostro carnevale. E domenica eleggeremo il verdetto del carro vincitore". Cento gemellato con Rio che sta festeggiando i 40 anni del Sambodromo dove Cento è stato l’unico carnevale a sfilare con un suo carro. "Può darsi che torneremo – stuzzica – vi dico solo che fra un mese partiamo per Rio". Una domenica che ha visto le auto tunig, le Ducati, la bellezza delle brasiliane di Ipanema Group, il calore latino del repper JPeralta e i suoi ballerini, la solarità del gruppo Figli delle Stelle, l’occhio attento di Tasi e il grande show dei 5 enormi carri di carnevale. Domenica 25 ci sarà il gran finale con la proclamazione del vincitore, il sagace testamento di Tasi e il bellissimo spettacolo piromusicale alla Rocca.

l.g.