Carnevale, ’respinto’ il discorso di Tasi: "Ha offeso Buco e i carristi. Ora le scuse"

Forse un po’ troppo arrabbiato. Il discorso di Tasi, in chiusura del carnevale, ha usato parole molto forti nei confronti dello storico carrista Giancarlo ‘Buco’ Dinelli, facendo sollevare le altre associazioni carnevalesche davanti a giudizi e parole ritenute "oltre". Verso di lui e verso il carro, lasciandogli la giacca per, detta qui carinamente, andare in pensione. "Il testamento di Tasi dev’essere ironia e satira, ma anche rispetto – dicono i Fantasti100, i primi a farsi sentire – Quello che è successo non è concepibile. Buco e il Risveglio hanno fatto grandi carri, lui ha dedicato una vita al carnevale. Ciò che gli è stato detto è una mancanza di rispetto e non si può gettare fango sul lavoro dei carristi. La critica poteva essere messa in modo propositivo e non una umiliazione pubblica. Quest’anno è toccata a lui ma l’anno prossimo a chi toccherà?". E la voce dei Mazalora: "Il rispetto dev’essere la prima cosa – dicono – Il trattamento riservato a Buco è andato oltre a satira e sorriso. Qui si è esagerato: è una persona che ha dedicato la vita intera al carnevale, è anche merito suo se il carnevale è stato portato ai giorni nostri. Certo, non avrà fatto un’opera d’arte ma non è giusto quanto gli è stato detto". E si prosegue. "Una critica per stimolare ci poteva stare ma qui si è arrivati alle offese. Ha esagerato – dicono i Toponi –, capiamo come si sente Buco e dispiace perché è un carrista e un volontario per passione". E infine i Ragazzi del Guercino: "Buco, non mollare!". Dai Figli delle Stelle "va a Buco tutto il nostro affetto perché lui nel carnevale è una istituzione e non si doveva finire con quella caduta di stile".

Sui social anche l’intervento della consigliera comunale di Fd’I, Francesca Caldarone: "Buco rappresenta il carnevale di Cento e il sacrificio di tutti i carristi che rendono speciale questa nostra tradizione e non meritava questo trattamento".

Infine tocca a lui, Buco: "Faccio carri da 64 anni, 40 quest’anno con il Risveglio e davanti a quelle parole così pesanti ci sono rimasto male. Per me, ma anche per aver tirato in ballo il Risveglio e nei confronti dei giovani che stanno entrando in società e si sono dati tanto da fare per questo carro, facendo ciò che potevamo – spiega Dinelli – Certo, siamo in un periodo buio ma stiamo lottando per tenere viva la 5° società, pensando al carnevale e a come sarebbe con solo 4 carri. Un attacco così forte a un carrista, a mia memoria, non era mai stato fatto. Ingiusto per persone che tengono in piedi la baracca e lavorano da volontari per il carnevale. Sarebbe un bel gesto se qualcuno chiedesse scusa. Ringrazio tutte le società e i privati per la vicinanza. Il carnevale continuerò a farlo ma non so in che forma: mi prendo una pausa di riflessione".

Laura Guerra