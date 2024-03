Carnevale, Rocca e prodotti tipici. Cento protagonista a Linea Verde

CENTO

Domani alle 12.20, sui canali Rai1 e RaiPlay, la nota trasmissione televisiva LineaVerde porta i suoi telespettatori nel cuore della pianura padana facendo tappa a Cento promettendo "un viaggio pieno di colori perché si parte dal Cento Carnevale d’Europa", per poi scoprire gli interessanti servizi di Peppone, Livio Beshir, Margherita Granbassi, alla scoperta del territorio e delle eccellenze di Cento, tra tortellini, bici, trattori, arte, alpaca e tanto altro. Si vedrà dunque l’arte della cartapesta visitando gli hangar dei carri, il saper fare carnevale con la sfilata in piazza e la voce del patron Ivano Manservisi con Riccardo Manservisi e Alessandro Ramin. Immancabile il tesoro centese delle opere di Guercino e le bellezze storico, artistiche culturali come il castello della Rocca. Sono stati allo storico velodromo di Cento con il campione su pista Niccolò Galli e alla Scuola di Artigianato Artistico del Centopievese, con i conduttori ‘stupiti nello scoprire le classi impegnate nelle arti più svariate in questa che è una realtà di artigianato artistico tra le più complete d’Italia. I musetti simpatici degli alpaca e dei suricati di Lana di Zucchero, la storia al Museo Trattori Lamborghini di Agostino Merighi parlando del genio automobilistico renazzese e scoprendo a San Biagio l’arte della voce dei campanili con i campanari centesi dell’Unione Campanari Bolognesi. Poi il museo della musica a pieve di Cento, la scuola di liuteria del centopievese, l’agricoltura all’azienda Lanzoni di XII Morelli. E la gastronomia, con l’arte del pane con Palladino, a Buonacompra per scoprire e gustare la salama da sugo Igp, a casa dello sfoglino Max Ceresi e le sfogline del Club il Fornello per preparare i tortellini.