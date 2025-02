Carnevale, seconda domenica di gare. Sul palco con la magia di ’Mr Rain’

Il Cento Carnevale d’Europa si prepara a vivere la seconda giornata di sfilata dei carri e al suo interno farà vivere al pubblico anche l’esperienza straordinaria della musica di Mr Rain, che farà cantare tutta la piazza in un’esplosione di musica, colori, divertimento ma anche la delicata poesia dei suoi testi in un sound che mescola rap e pop. Un’occasione imperdibile per tutti i fan di vedere dal vivo il loro beniamino, in quella che finora è l’unica data in Emilia Romagna. Tra i suoi successi c’è “Supereroi”, una canzone che è speranza, resilienza e coraggio, che si intreccia perfettamente con l’anima del carnevale.

Un carnevale che è protagonista anche in tv. "In questa prima settimana abbiamo visto il carnevale avere anche tanti passaggi televisivi e c’è tanta soddisfazione – dice Riccardo Manservisi – per questo, perchè contribuiscono a farlo diventare un evento top. Si parla di circa una quarantina di passaggi televisivi annuali sulle reti nazionali, che fanno conoscere sempre più la manifestazione in quanto hanno un’audience di milioni di persone. Questa settimana siamo stati su Tg5, Tg1, Tg3 Emilia Romagna, Tgcom, Studio aperto e si aggiunge anche Rai International. C’è tanta soddisfazione per essere passati in così tante tv ed è anche frutto di un grande lavoro di un anno dello staff Manservisi Eventi, fatto di rapporti umani e serietà da 40 anni a questa parte". E grandi aspettative sono anche per la giornata di oggi, dove oltre a Mr. Rain, saranno protagonisti i 5 carri in parata e in gara, delle associazioni carnevalesche. I primi a varcare piazza saranno I Fantasti100, che affrontano il tema della disinformazione e della superficialità nell’era digitale con il carro “Bla Bla Bla delle false verità”, poi i Toponi con “La Foresta delle illusioni” parlando di aspettative e delusione, i Mazalora con “È ora di piantarla” esortando a proteggere le risorse naturali, Il Risveglio con “Scheletri digitali”, affrontando il lato oscuro della tecnologia e dei social, che apre gli armadi con dentro i segreti di ognuno, e infine i Ragazzi del Guercino, campioni in carica, con “Le custodi dell’umanità”, il carro che omaggia la forza delle donne invitandole a non arrendersi e a lottare per i propri diritti.

Una giornata che inizierà alle 10 con gli spettacoli e che alle 14 vedrà l’avvio della sfilata dei carri, scandita dalla conduzione di Patty Po e Alessandro Ramin, il ritmo samba delle brasiliane e il gruppo a piedi Figli delle Stelle con il tema ‘Aladino’. Il circuito chiude alle 8.30, i punti biglietteria sono 2, il costo per l’entrata è di 18 euro e gratis per i bambini sotto 1.20 cm di altezza. Di nota, all’ex Bar Italia l’esposizione di costumi e maschere di cartapesta in collaborazione con la Scuola d’Artigianato Artistico del Centopievese e il Comune di Cento, dalle 10 alle 13.30 l’apertura di Pinacoteca e San Lorenzo e alla stessa ora in Pinacoteca la dimostrazione e laboratori dei maestri artigiani. Dalle 10 alle 12 le visite guidate al Museo Agostino Merighi con trattori d’epoca, in mattinata alla Rocca le rievocazioni storiche e dalle 10 in Corso Guercino la Festa del Motore.

Laura Guerra