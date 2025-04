Carnevale, serata di bilanci al gala: "Studio sull’impatto economico"

Con il gran gala al Palaeventi dell’Hotel Bologna di Pieve di Cento si è chiusa ufficialmente l’edizione 2025 del Cento Carnevale d’Europa. Occasione anche per annunci e bilanci. "Cominceremo un studio per l’impatto economico e per le statistiche di presenze e di riconoscibilità come abbiamo fatto qualche anno fa prima del Covid – ha detto Riccardo Manservisi – Lo faremo in collaborazione con l’Università di Ferrara per quello che è stata l’edizione 2025 del Carnevale. Il primo dato è stato l’acquisto dei biglietti online. Sulle 110 province italiane sono state 99 quelle presenti a Cento con un risultato sorprendente, positivo e di tutto rispetto". A questo si aggiungono i dati legati ai social. Su Facebook si parla di 3,6 milioni di visualizzazioni, una crescita del 119.5% rispetto al periodo precedente, di cui il 98% è italiano ma con sguardi anche da Romania, Germania e Brasile. Instagram invece fa contare 4.4 milioni di contatti con un balzo del +532.6%: 89.3% dall’Italia e il resto anche da Spagna e Stati Uniti. Infine il profilo Tik Tok ha raggiunto un totale di 3.905 follower di cui il 47,5% è italiano mentri i contenuti hanno centrato 3,9 milioni di visualizzazioni. Un Carnevale dunque, che online è riuscito a raggiungere quasi 12 milioni di utenti social. Poi la voce è passata al sindaco di Cento. "Per me la cosa importante da sottolineare è, come ogni anno, il grande lavoro di squadra che riusciamo a mettere in campo per realizzare una manifestazione di tale importanza, sostenuta anche dalla Regione – aggiunge Edoardo Accorsi stilando la lista dei ringraziamenti –. Cento è orgogliosa di questa manifestazione e lo vediamo ogni anno di più". "Quest’anno abbiamo avuto un ricchissimo calendario di iniziative che hanno coperto tutto il mese - dice l’assessore Silvia Bidoli –. Ricordiamo anche che il nostro Carnevale, insieme ad altri, è in lista per essere candidato a bene immateriale Unesco: finalmente dopo tre anni di lavoro abbiamo completato la stesura del dossier. Abbiamo anche organizzato una mostra molto importante all’interno della chiesa di San Lorenzo". Infine la Fondazione Teatro. "Dietro alle sfilate c’è un lavoro enorme di mesi – prosegue Matteo Remondi –. È un lavoro lungo, impegnativo, ma che ci porta al risultato di cinque 5 domeniche in sicurezza".

Laura Guerra