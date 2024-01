Carnevale, si parte a tutta birra. Cinque carri pronti a darsi battaglia

CENTO

I cinque carri sono già scalpitanti pronti a conquistare la piazza per dare il via oggi ad una nuova edizione del Cento Carnevale d’Europa, kermesse che la famiglia Manservisi ha preso 30 anni fa facendolo crescere fino ad arrivare ad essere conosciuto nel mondo, gemellato con il carnevale di Rio e riconosciuto trainante dalla Regione come uno degli eventi più importanti.

"Siamo carichissimi – dice Riccardo Manservisi, direttore artistico – quest’anno avremo anche la birra dedicata al Cento Carnevale d’Europa, realizzata in collaborazione con Giusto Spirito di Rubiera, che si potrà trovare in tutti i punti ambulanti lungo il circuito. Altra novità è il palco in più alla Rocca, tornando dopo diversi anni al doppio punto spettacolo. Lì ci sarà il patron in persona". Sul palco di piazza, invece, ritroviamo gli storici presentatori Alessandro Ramin, Patty Po in compagnia della maschera di Tasi, Il Guercino e le ballerine brasiliane. Si parte subito con il botto con un’ospite come Tananai, giovane cantautore sulla cresta dell’onda che farà cantare piazza con i suoi successi come ‘Sesso occasionale’, ‘La dolce vita’, ‘Abissale’ e ‘Tango’. Il circuito chiuderà alle 8.30 per tutti e dalle 9 per i residenti a Cento (gratuito per i bambini sotto 1 metro e 20), alle 14 verrà dato il via con il rombo delle Ferrari e la sfilata si aprirà con lo spettacolo del gruppo a piedi Figli delle Stelle. Poi il grande spettacolo dei carri: i Toponi, campioni in carica, con ‘Siamo come Hikikomori’, i Fantasti100 con ‘Freedom spalanchiamo gli orizzonti’, i Ragazzi del Guercino con ‘Non fuggire, affrontalo’, il Risveglio con ‘Un cielo pieno di stelle’, i Mazalora con ‘Non chi comincia ma quel che persevera’.

"Un Carnevale che è frutto della nostra imponente macchina organizzativa che conta circa 400 unità – prosegue Manservisi - alle quali si aggiunge circa un migliaio di persone legate alle società carnevalesche, i volontari e diverse centinaia per quanto riguarda l’ambito delle forze dell’ordine e protezione civile. A questi aggiungiamo i commercianti, le associazioni e i tanti degli eventi collaterali. Possiamo dire che c’è un’intera città che lavora per la riuscita del carneval".

E a proposito di eventi collaterali- che sono veramente quelli in programma nelle giornate delle sfilate – stamattina dalle 9 alle 12 in Rocca ci sarà la rievocazione storica ‘Il prodigioso usignuol di corte’, a cura della Compagnia Il Governatore delle antiche terre del gambero.

Nelle domeniche di carnevale, esibendo il biglietto di entrata alla sfilata, ci sarà la possibilità di visitare la Pinacoteca al prezzo ridotto di 4 euro e sono previste scontistiche anche per i biglietti di entrata alla Pandurera per i diversi spettacoli previsti in cartellone nel mese di carnevale.

Laura Guerra

