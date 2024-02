Carnevale sull’acqua, che successo: "Ora attendiamo la versione estiva"

COMACCHIO

Si è chiusa domenica, con le consuete premiazioni nella cornice del Trepponti, l’undicesima edizione del Carnevale sull’Acqua di Comacchio. Sulla scalinata del monumento simbolo della città lagunare sono saliti tutti i protagonisti dell’evento, con i loro variopinti costumi, mostrando al numeroso pubblico presente quante persone sono impegnate nella kermesse. Tantissime. Allegria, musica e divertimento non sono mancati lungo i canali del centro storico, portati dagli equipaggi delle dodici barche allegoriche, dai gruppi di danza e dai gruppi a piedi, presentati dagli speaker Barbara Mezzogori, Lorenzo Parmiani e Sandro Pozzati, affiancati dalla direttrice della Cooperativa sociale Girogirotondo Carla Carli, dal sindaco Pierluigi Negri e dalla vice sindaco Maura Tomasi. Senza dimenticare i costumi e le coreografie dei bambini dei nidi e delle scuole d’Infanzia che hanno sfilato lo scorso 4 febbraio, e quelli degli alunni delle scuole primarie dell’Istituto comprensivo di Comacchio e di San Giuseppe di Comacchio che sono stati protagonisti nella mattinata di domenica. A tutto questo si sono assommate le tante iniziative di intrattenimento in diversi punti del centro cittadino, dedicate ai più piccoli e non solo. Una festa capace di coinvolgere e che anche quest’anno ha visto una grande partecipazione da parte di cittadini, visitatori e turisti che hanno potuto respirare l’atmosfera di un evento unico nel suo genere. L’evento, curato dalla Cooperativa Sociale Girogirotondo con il sostegno del Comune di Comacchio, la collaborazione delle associazioni del territorio e il coinvolgimento delle scuole, tornerà in versione estiva e serale sabato 22 giugno per un’altra ventata di gioia e colore lungo i canali del centro.

Valerio Franzoni