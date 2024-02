Carnevale sull’acqua, ecco tutte le barche premiate

La consueta carica di divertimento e allegria ha ‘travolto’ Comacchio che, ieri, ha vissuto la giornata conclusiva dell’11esima edizione del Carnevale sull’Acqua. Un successo per l’evento organizzato dalla Cooperativa sociale Girogirotondo con il patrocinio del Comune e la collaborazione delle associazioni e delle scuole del territorio. L’atmosfera carnevalesca si è respirata sin dal mattino, con la sfilata di bambini delle scuole primarie dell’Istituto comprensivo di Comacchio e di San Giuseppe. Poi, nel pomeriggio, dai Trepponti sono scattate la sfilata delle barche allegoriche, balli e coreografie dei gruppi di danza e dei gruppi a piedi, presentati dal trio di speaker formato da Barbara Mezzogori, Lorenzo Parmiani, Sandro Parmiani, affiancati dalla coordinatrice dell’evento Carla Carli, direttrice della Coop. Girogirotondo che ha dato il benvenuto al pubblico. A portare il saluto della città, il sindaco Pierluigi Negri e la vice sindaco Maura Tomasi, anch’essi in costume e nel pieno del clima di festa. Una festa che è proseguita sino al tardo pomeriggio, quando il Trepponti si è colorato dei costumi. Tra le barche allegoriche, ad aggiudicarsi l’ambita Forcola (realizzata dall’artista Alessia Manfredini e custodita dalla mascotte Forcolina) come vincitrice assoluta è stata l’associazione ‘I Filipponi’ con il tema ‘Che ne sanno i 2000’. Sempre tra le barche, il premio per il miglior allestimento è andato a Sea Cycling con ‘Inside Out’, mentre per i migliori costumi vi è stato un ex equo tra I Filipponi con ‘Fenici e Contenti’, Asd Il Movimento con ‘Vivere a colori’ e I Birichen con ‘I magnifici anni 20’. Il premio (offerto da Msp Italia – Comitato di Ferrara presieduto da Lara Liboni) come miglior gruppo di danza è andato all’Asd Body Fly con Inside Out, mentre tra i gruppi in parata Bollicine di Mariella Mazzotta con ‘Carnaval Du Rio De Comacchieros’. Tra i premi le maschere in ceramica realizzate dal laboratorio Concreta.

Valerio Franzoni