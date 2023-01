Carnevale sull’acqua, fervono i preparativi "Dodici barche solcheranno la città lagunare"

Con il rogo del fantoccio della Befana, venerdì sera, si sono concluse le festività natalizie a Comacchio. Festività che hanno visto grande presenza da parte di residenti e turisti, che hanno partecipato alle diverse iniziative organizzate nella città lagunare, ora proiettata verso un altro, importante evento. Le associazioni del territorio, infatti, sono già al lavoro per la decima edizione del Carnevale sull’acqua, che animerà Comacchio i prossimi 12 e 19 febbraio. L’evento realizzato dal Comune di Comacchio e organizzato dalla Cooperativa Sociale Onlus in collaborazione con diverse associazioni, vedrà ponti e canali del centro storico colorarsi di luci, suoni, musica e meraviglia. La manifestazione prenderà avvio fin dal mattino con bancarelle posizionate in tutto il centro storico di Comacchio e la premiazione con gadget e attestati di partecipazione a tutti i bambini delle Scuole di Comacchio partecipanti. Dodici saranno le barche allegoriche che attraverseranno Comacchio dalle 14.30 nelle due domeniche, percorrendo la sua fitta rete di canali; barche realizzate da Marasue, Al Batal, Muovidea, Coordinamento Volontariato Comunale Comacchiese, La Forcola, I Birichin, Barche Storiche, Reacing Team, Seat Cyrling, H2O, I Filipponi e Bal Toc. All’evento prenderanno parte anche sette scuole di danza attive sul territorio comunale: El Movimiento, La bottega degli artisti, My Life, Fusion Live, Body Fly, Muovidea e Easy Dance. E ancora, Bollicine di Mariella Mazzotta, Dogato Sisters and Friends, Vampire Lab, Parrocchia del Duomo, APS TemperaMenti e tanti altri, porteranno nelle vie del centro storico un gioioso clima di festa, animandole con allegria e spensieratezza.

v.f.