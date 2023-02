Carnevale sull’acqua "Momento di rinascita"

"È stata una magnifica festa, che ha attirato un sacco di gente e turisti nella splendida cornice offerta dalla nostra cittadina". Non poteva esserci riconoscimento più bello per la decima edizione del Carnevale sull’acqua di Comacchio che, nelle due domeniche baciate dal sole, ha animato il centro storico tra colori, musica, danze, coreografie e tanto divertimento. Una soddisfazione per gli organizzatori dell’evento, promosso dal Comune di Comacchio e organizzato dalla Cooperativa sociale Girogirotondo in collaborazione con associazioni locali, volontari, scuole, parrocchie, che hanno regalato uno splendido spettacolo. La sfilata delle dodici barche allegoriche allestite su vari temi dalle associazioni Marasue, Al Batal, Muovidea, Coordinamento Volontariato Comunale Comacchiese, La Forcola, I Birichen, Barche Storiche, Racing Team, Sea Cycling, H2O, I Filipponi e Bal Toc, le coreografie delle scuole di danza El Movimiento, La bottega degli artisti, My Life, VL Fusion Lab, Body Fly, Muovidea, Easy Dance, e i gruppi a piedi Le Bollicine, Dogato Sisters end Friends, TemperaMenti, Le Maschere, Asd Gruppo Ritmica Athena che si sono esibiti nella suggestiva cornice dei Trepponti, e le tante altre iniziative del programma hanno contribuito a rendere indimenticabili le due domeniche della manifestazione, che rappresenta uno degli eventi di punta del territorio per la sua unicità e particolarità.

"Siamo soddisfatti, contenti, felici per il risultato della manifestazione – rivela Carla Carli della Cooperativa sociale Girogirotondo –, frutto dell’impegno di associazioni, volontari, oltre che degli organizzatori. Il Carnevale sull’acqua è un Carnevale di comunità e socialità: è stato un momento di rinascita, divertimento e festa, dopo anni segnati da restrizioni. Ed è una manifestazione che porta indotto per le attività economiche cittadine e anche per quelle dei Lidi. Un grazie a quanti si sono impegnati per l’ottima riuscita dell’evento, all’amministrazione comunale che crede in questo progetto che, tra le novità, ha avuto la propria mascotte ‘Forcolina’, creatura marina che rispecchia il nostro territorio. E un grazie a tutte le associazioni e volontari: tutti sono stati vincitori, animati dallo spirito di collaborazione e dalla voglia di stare insieme". E ora, l’attesa è tutta per il prossimo 24 giugno, quando si terrà la versione estiva del Carnevale sull’acqua in notturna: una versione rivisitata, tra giochi di luce, coreografie, danze e tante altre sorprese ad accompagnare la sfilata delle barche allegoriche che torneranno a regalare gioia e divertimento lungo i canali a cittadini e visitatori, aprendo di fatto le porte della stagione turistica sulla costa comacchiese. Una serata, dunque, che si preannuncia già di successo.

Valerio Franzoni