Carnevale sull’acqua, tornano i burattini di Massimiliano Venturi

Al Carnevale sull’acqua di Comacchio tornano I Burattini di Massimiliano Venturi con lo spettacolo ‘Occhio Pinocchio’, un’originale rilettura di un classico della letteratura per ragazzi tradotto e diffuso in tutto il mondo. I personaggi dell’opera di Collodi saranno infatti protagonisti di uno spettacolo recitato all’improvviso, alla vera maniera della Commedia dell’Arte, fatto di inseguimenti, colpi di scena e duelli, da risolvere a suon di bastonate. L’appuntamento è fissato per domenica alle 15.30 e alle 16.30 in via Zappata.