Carnevale sull’Acqua, tutto pronto. Musiche e coreografie sui Trepponti

Comacchio si prepara a vivere una giornata di allegria e spensieratezza, con la prima domenica del ’Carnevale sull’Acqua’ in programma oggi. Un evento unico nel suo genere, capace di coinvolgere la comunità e attrarre ogni anno nella città lagunare numerosissimi visitatori e turisti, che nel pomeriggio potranno ammirare le dodici barche allegoriche allestite dalle associazioni locali che solcheranno i canali del centro storico, pronte a contendersi l’ambita "Forcola". Non solo. I Trepponti saranno animati da musica, coreografie dei gruppi di danza e a piedi in un turbine di gioia e colori. Questi sono solo alcuni degli ingredienti della festa, organizzata dalla Cooperativa Girogirotondo con il patrocinio del Comune di Comacchio, e la collaborazione delle parrocchie, di diverse realtà associative locali e delle scuole del territorio. E saranno proprio bambine e bambini dei Nidi e delle Scuole d’Infanzia, con la loro sfilata in maschera tra coriandoli e stelle filanti, ad aprire la festa alle 10.30 del mattino e ad accompagnare verso l’appuntamento del pomeriggio. A sfilare dalle 14.30 saranno le barche allegoriche allestite dagli ‘artigiani della creatività’ delle associazioni Sea Cycling con tema "If – Gli amici immaginari"; Racing Team con "Cupido"; Maravie con "Il fantastico mondo di Tim Burton", il Coordinamento volontariato comunale comacchiese con "Shaun the sheep"; H20 con "One Piece"; Marasue con "Pinocchio nel paese dei balocchi"; I Filipponi con "I cartomatti"; La Forcola con "Aladdin"; Al Batal con "I cannibali"; Asd Il Movimento con "Social dipendenti"; I Filipponi con "Ma in che mondo vivi?" e Asd My life (I Birichen) con "I pirati dei Caraibi".