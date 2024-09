Carnevale, Toponi alla ricerca del riscatto

CENTO

Cercano il riscatto dal secondo posto a parimerito con i Fantasti100 ed è proprio da quella delusione che i Toponi hanno trovato l’ispirazione per il bozzetto del carro 2025, rilanciando con ’La foresta delle illusioni’. "Non avevamo vinto e ci siamo accorti che la delusione era una brutta bestia – dicono i Toponi capeggiati da Nicola Fregni - ci eravamo fatti troppi ‘viaggi’, una cosa che facciamo tutti quando rimaniamo un po’ vittima dell’illusione. Allora abbiamo cercato di raccontare con il nostro carro, questo complicato rapporto tra illusione e la delusione che può comparire quando l’illusione non diventa realtà". Portano in un viaggio tra realtà e immaginazione: quando la realtà ci mette a dura prova, ci rifugiamo nell’immaginario, una foresta dov’è facile perdersi. "La foresta è l’immaginazione dove compare l’illusione, che è una seducente fattucchiera che gettando fumo negli occhi cercherà di confonderci – spiegano - A un certo punto, arriverà la bestia della delusione che sarà una maschera innovativa. Stiamo già studiando per fargli fare movimenti entrando in un modo e uscendo in un altro. Proviamo a giocarcela così. Siamo rimasti delusi una volta e vorremmo tornare dov’eravamo, scomodando dal trono il Guercino. Ci vediamo a carnevale".