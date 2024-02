Carnevale tra sfilate e menu tipici nei ristoranti

CENTO

Sono molti gli eventi che animano questo week end di carnevale, tra maschere e Guercino, con la sfilata di domani dei carri del Cento Carnevale d’Europa che, visto il miglioramento delle previsioni meteo, è confermata. Ci sono dunque una serie di iniziative collaterali promosse in partnership tra Ascom, Comitato commercianti Cento in Vetrina con il supporto della Manservisi Eventi, il patrocinio del Comune e di Fondazione Teatro. Uno di questi è ‘A carnevale ogni menu vale’ che da oggi al 25 febbraio, nei ristoranti dell’itero territorio comunale vedrà proposte gastronomiche a prezzi convenzionati con menu specifici e tradizionali del periodo. Poi si guarda verso il martedì grasso con la festa in piazza Guercino dalle 16.30, sabato 17 tra shopping, aperitivi e alle 17.30 la R.B.F Band e il 24 con ‘Sconti in maschera’ e la musica della Rocktrain Slaves. Tornando a oggi, invece, il pomeriggio sarà animato dalla 6° edizione della Camminata Carnevale di Cento, la corsa in maschera, non competitiva, organizzata dalla Polisportiva Centese che si farà anche in caso di maltempo, con una bella invasione colorata sotto i portici. Il ritrovo è in piazza alle 14.30 e sarà premiato il miglior gruppo in maschera e il miglior costume, uomo, donna, bimbo e bimba.

Per gli amanti della filatelia, invece, l’appuntamento è in Partecipanza, oggi dalle 14.30 alle 19 per festeggiare i 30 anni di filatelia al Carnevale di Cento con la XXVI Mostra, lo speciale annullo postale e cartolina ricordo. E oggi si continua a festeggiare anche il compleanno di Guercino con l’apertura gratuita della Pinacoteca fino alle 23 con, all’interno, performer, musica e poesia unitamente, alle 17.30 la conferenza ‘Il Guercino e i Cappuccini: una singolare vicinanza’ tenuta da Padre Prospero Rivi e Donatella Biagi Maino. E’ invece stato annullato l’Itinerario Guerciniano in bicicletta. Alle 15, in piazza o in oratorio San Biagio in caso di maltempo, ci sarà anche il Carnevale dei bambini "viaggio nel tempo", a cura delle tre Parrocchie di Cento con gli animatori di Estate Ragazzi, gli Scout, le associazioni carnevalesche e i presentatori Patty Po e Ramin. Si chiude la giornata alle 20.30 in sala Zarri con la serata dialettale ‘Cranvel in cunpagnia’.