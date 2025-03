Carnevale, trampolino per imprese: "Occasione per aprire il nostro bar"

E se nell’aria di piazza c’è ancora qualche coriandolo che svolazza, è negli occhi che regna ancora la meraviglia per lo spettacolo andato in scena domenica per la terza giornata del Cento Carnevale d’Europa. Ancora una vola è stata un tripudio di colori ma soprattutto di gente che ha inondato tutto il circuito carnevalesco, da piazzale Bonzagni fino alla Rocca. "Una grande giornata, un sole splendido. Gente da tutta Italia, felice e uno spettacolo che conferma la crescita di questo carnevale – dice Riccardo Manservisi –. Continuiamo sulla strada delle prime due domeniche e siamo pronti per la quarta e la quinta del 16 marzo con il gran finale". Un carnevale che attira migliaia di persone anche senza grandi ospiti, dopo gli special guest Dargen D’amico e Mr Rain. "Il grande investimento – prosegue – lo si fa sempre per lanciare l’evento e fare volare l’algoritmo, come facciamo da anni. Questa terza domenica di carnevale è la clou e se ci sarà il sole, il corso mascherato sarà pieno di gente anche la prossima". Carnevale che è anche indotto economico. "La prova è l’apertura di un bar in centro – sottolinea –. Tutti gli esercenti lo dicono: nelle giornate di carnevale si realizza un incasso pari a quello delle restanti giornate dell’anno".

Un ‘trampolino’, quello del carnevale, sottolineato proprio dai ragazzi del nuovo bar Corei, che ha appena alzato la serranda in piazza. "Abbiamo aperto proprio questa domenica – dice Omar Delogu, uno dei ragazzi che vi lavora –, abbiamo faticato tanto perché era giusto dare un servizio in più alla piazza di Cento, grazie anche alla spinta in più del carnevale e delle tante persone che vengono a consumare. Il carnevale è stato un incentivo per iniziare questa attività in città. Siamo cinque giovani – prosegue –. È un’idea nata circa un anno fa e abbiamo aspettato il momento buono per poter aprire, cioè questo". Una sfida, ma anche un’opportunità: "L’intento – conclude Delogu – è quello di rianimare la piazza la sera per i giovani". E infine il bilancio dello storico patron del carnevale, Ivano Manservisi, arrivato ieri in piazza a bordo del primo carro del secondo giro. "Una domenica stupenda e un palco di serie A anche alla Rocca – dichiara –. Ancora un grande risultato".