Carnevale, tripudio in attesa del gran finale

Il Cento Carnevale d’Europa firmato Manservisi Eventi è sempre più da record con un mare di pubblico e divertimento. Gremito anche ieri ogni angolo del percorso, con le strade inondate di colori, risate e la contagiosa energia di una Cento che ha risposto come sempre presente, dimostrando ancora una volta di essere una delle capitali indiscusse del Carnevale. "Una bellissima giornata – afferma Riccardo Manservisi –, il cielo era un po’ nuvoloso, ma il colore lo abbiamo messo noi". Una giornata che ancora una volta si è aperta con il gruppo a piedi Figli delle Stelle, le brasiliane Ipanema Show e Tasi, il tutto scandito dai presentatori Patty Po e Alessandro Ramin. Sul palco gli atleti del Csr Jujitsu e i ballerini de ‘Il Mondo del ballo’ con Andrea Guizzardi che si sono esibiti con i loro danzatori tra i quali Angelo Puglisi e Anastasia Golitsyna, finalisti ai campionati del mondo e alle olimpiadi, e Giorgio Gualandi e Antonella Gamberini campioni del mondo senior. Tutto questo in una domenica che ha visto migliaia di persone anche in piazza Rocca, dove per il secondo anno consecutivo è stato posizionato un palco creando un punto dalla prospettiva diversa. Tra gli ospiti di ieri anche il consigliere regionale Pd Paolo Calvano.

Come sempre, i carri allegorici sono stati i protagonisti indiscussi della giornata. I primi a dare spettacolo sono stati i Mazalora, con il loro carro ‘È ora di piantarla’ che parla della natura minacciata dall’inquinamento. Poi il Risveglio, con ‘Scheletri digitali’ per far riflettere sull’uso dei social. Poi ‘Le custodi dell’umanità’ dei Ragazzi del Guercino che celebra la donna vista come una guerriera vichinga che ancora oggi lotta per l’uguaglianza e la giustizia. I Fantasti100, con ‘I bla bla bla delle false verità’ festeggiano i loro 10 anni denunciando una società che spesso cade nella trappola della credulità. Infine, i Toponi con ‘La foresta delle illusioni’, in piazza con un gruppo dai costumi disorientanti proprio come in una foresta in cui ci si perde tra realtà e fantasia. Carri e carristi hanno cercato di guadagnarsi i favori della giuria nell’ultima giornata di voto prima del gran finale di domenica prossima, quando sarà svelato il vincitore del carnevale che, chiuso nelle buste in mano al notaio, oggi di fatto ‘esiste’ già.

Laura Guerra