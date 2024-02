Carnevale, ultima sfilata per i punti. Pentolaccia Kinder per i bambini

Tanti i camper che hanno raggiunto Cento già da venerdì in vista della quarta giornata del Cento Carnevale d’Europa, c anche he oggi vede sfilare i 5 giganti di cartapesta per conquistare i voti dei giurati e, domenica prossima, scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione. Sarà anche una giornata di gioia e dolcezza perché sul palco della Rocca ci sarà la pentolaccia Kinder e tutti i bimbi potranno andare a giocare e vincere leccornie. Un ritorno dopo il 2020. "Oltre ai camper, anche per questa domenica ci raggiungono una quarantina di gruppi da tutta Italia e si prevede un’altra domenica di grande pubblico – dice Riccardo Manservisi – Alle 14 inizia lo spettacolo e il consiglio è di presentarsi con largo anticipo alle porte perché è previsto un grande afflusso di pubblico". E importante è stata anche la presenza nelle tv nazionali.

"Siamo stati su Linea Verde (in onda il 3 marzo) e abbiamo fatto anche un passaggio alla trasmissione Viva Rai 2 di Fiorello – prosegue - è stata un’annata per la quale davvero ringraziamo tutte le redazioni Rai e Mediaset che ci hanno tenuto in grande considerazione attestando anche quest’anno, il grande valore della manifestazione. Siamo contenti perché questo è un altro valore aggiunto che dà la Manservisi Eventi, che da 30 anni ha grandi presenza mediatiche televisive. Essere presenti in oltre 40 trasmissioni tv dal Tg Com a Viva Rai 2, è sempre fonte di orgoglio e si vede il lavoro che facciamo un anno per l’altro, fatto anche di relazioni e comunicazione. Di questo ne sono molto orgoglioso. Fiorello in questo momento è indubbiamente il numero uno in tv ed essere considerati e salutati, è bello, dietro c’è tanto lavoro e nulla è al caso". Una domenica di sfilata che vede la tuning parade della Festa del Motore e le Ducati.

Alle 14 il via alla sfilata sarà dato dal gruppo a piedi Figli delle Stelle e poi 5 colossi di cartapesta, scanditi dal palco dal brio di Patty Po, Alessandro Ramin, il calore delle brasiliane e la presenza del patron Ivano Manservisi e Tasi. Il promo carro ad entrare in piazza sarà Il Risveglio con ‘Un cielo pieno di stelle’, poi i Mazalora con ‘Non chi comincia,, ma quel che persevera’, i Toponi con ‘Siamo come Hikikomori’, i Fantasti100 con ‘Freedom spalanchiamo gli orizzonti’ e infine i Ragazzi del Guercino con ‘Non fuggire, affrontalo". Per loro sarà l’ultima giornata per conquistare i voti dei giurati e quindi, la battaglia a colpi di gettito e coreografie, sarà davvero accesa. Per quanto riguarda gli eventi collaterali, alle 10.15, 11, 11.45 e 12.30 presso la Rocca vi sarà ‘Il prodigioso usignuol di corte’, la rievocazione storica a cura della Compagnia Il Governatore delle antiche terre del Gambero con ingresso a offerta libera.

Laura Guerra