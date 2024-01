Carnevale, ultimi ritocchi prima della festa

Manca davvero pochissimo al Cento Carnevale d’Europa, grande evento che ha saputo conquistare fama nel mondo e che tra il 28 gennaio e il 25 febbraio si trasformerà nell’ombelico del mondo. "C’è grande entusiasmo – afferma il direttore artistico Riccardo Manservisi –. Cinque grandi opere di cartapesta che si sfideranno, superospiti come Tananai la prima domenica e i Gemelli Diversi la seconda, e tante iniziative per tutti i gusti e tutte le età, dai motori all’enogastronomia. Ci divertiremo ancora di più". E alcune novità. "Simo pronti per partire con il secondo palco alla Rocca. Lo avevamo già visto in passato: sarà un secondo punto per coreografia e gettito dai carri – prosegue –. Un carnevale al 100% dunque, anche per coloro che non saranno in piazza ma che sceglieranno di restare alla Rocca. Un grande investimento del Cento Carnevale d’Europa per portare sempre più qualità e possibilità su tutto il circuito". Punto di votazione in più per i carri? "Non ancora ma è un’idea sulla quale si sta ragionando per il futuro – puntualizza Manservisi –. Ci sarà la Pentolaccia Kinder il 18, sarà una Rocca unica e densa di significato con ottimi stand food e la birra ufficiale del carnevale. Le novità per questa edizione sono tantissime". Ribadita anche dalla Regione, l’importanza del carnevale come traino turistico ed economico, ora il Cento Carnevale è anche nell’Art Bonus.

"È una possibilità di avere un credito d’imposta per le aziende che investono – spiega –, un modo per attirare investitori. Intanto per noi è un orgoglio essere dentro a questo perimetro, un modo per dare sempre più qualità alla manifestazione". Ad aprire le sfilate sarà sempre il gruppo a piedi dei Figli delle stelle che quest’anno promette un salto indietro nel tempo. Tanto lavoro si sta svolgendo anche all’interno dei capannoni in cui si costruiscono i carri. I giganti di cartapesta sono quasi pronti per far sognare il pubblico. I primi ad affacciarsi saranno i Toponi con un enorme Shishi per dire che ‘Siamo come Hikikomori’ e "parlare di questa problematica dei giovani che si sentono schiacciati dalla pressione delle aspettative", promettendo di dar battaglia "perché non ci siamo stancati di vincere". I Fantasti100 fanno ruggire il leone di ‘Freedom spalanchiamo gli orizzonti, un carro "incisivo, che si trasforma e lancia un grande messaggio di inclusione per lasciare un segno". I Ragazzi del Guercino con ‘Non fuggire, affrontalo’ parlano di "emozioni, pensieri, paure che però vanno sconfitte" con un enorme drago. Il Risveglio con ‘Un cielo pieno di stelle’ e il suo pierrot vuole "festeggiare il 40esimo bozzetto con questo mix tra passato e presente", mentre i Mazalora portano ‘Non chi comincia ma quel che persevera’ tra naufragi e voli "e con la forza di un gruppo nuovo che si è creato".