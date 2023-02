Carnevale, un bilancio record Con i carri un colpo alla crisi

Con i carri nuovamente negli hangar in attesa della prossima sfilata di domenica, si può stilare un primo bilancio della seconda domenica del Cento Carnevale d’Europa, tra pubblico, televisioni e un ospite come Emis Killa. "Una giornata grandiosa con tantissima gente – dice Riccardo Manservisi della project leader Manservisi Eventi –. Abbiamo bissato il successo della prima domenica, con ancor più pubblico. Un mare di persone in piazza ma anche lungo il corso, ritoccando in positivo il record di 7 giorni fa. Emis Killa è stato un grande ospite. Ha fatto una mezzora ad alto tasso energetico, un nome di grande richiamo". Carnevale che ancora una volta ha attirato l’occhio della televisione. "L’altra sera siamo passati sul Tg5 che ha mostrato le immagini nostre e di Venezia – snocciola – poi Studio Aperto, Tgcom, Rete 4 e alla sfilata avevamo le troupe di Rai 1, Tg3 e Tg2. Un’importante presenza televisiva che si aggiunge a quella di venerdì quando del Cento Carnevale ne hanno parlato a Striscia la notizia".

Evento che ha portato tantissime persone negli hotel, negozi, esercenti e ristoranti. "Una seconda domenica che ha rispettato le aspettative che avevamo, dopo il successo della prima – ha detto Edoardo Accorsi–. Con una buona riuscita della manifestazione e la città che alle 21 era già nuovamente pulita". E guarda avanti. Carnevale ancora un volta ha visto alla conduzione sul palco Patty Po e Alessandro Ramin, le brasiliane di Ipanema spettacoli e il ritmo della dj Giulia Regain, la bellezza di miss carnevale Irina Lavreniv poi la sfilata dei carri aperta dalle majorettes, le auto Topolino e il gruppo Figli delle Stelle.

Laura Guerra