Carnevale, un’altra edizione da record

E’ tantissima la gioia dei Ragazzi del Guercino, vincitori del Cento Carnevale d’Europa dopo anni di magra e in un anniversario particolare. "Erano 7 anni che non vincevamo e l’emozione è tanta – dice Alessandro Govoni – ringrazio tutto il gruppo, una famiglia con tanti giovani, condividendo un progetto e arrivando a un grande obiettivo". Parla di cambi al timone, subentrando molti giovani ma sempre sotto l’ala dei più esperti. "Abbiamo voluto fortemente questo tema che crediamo sia piaciuto – prosegue – un grazie ai coreografi, alle donne del Guercino e a tutti coloro che hanno lavorato. Abbiamo vinto anche il premio per i costumi e ringraziamo la Scuola di Artigianato Artistico per la collaborazione. Due premi, significano che abbiamo lavorato bene. La società esiste da 50 anni e abbiamo festeggiato così, i 30 anni dei Ragazzi del Guercino: con una vittoria dei ragazzi. E ora pensiamo al funerale, studiando qualche sorpresa". Un carnevale dai grandi numeri.

"Una grandissima edizione dal successo clamoroso – dice Riccardo Manservisi che insieme al patron Ivano, sono al timone del Cento Carnevale, inanellando 34 anni di successi – un’edizione che ha visto arrivare a Cento tantissima gente da tutta europa e siamo felici domenica di aver sentito dei cori di ringraziamento verso l’organizzazione. E abbiamo sentito tantissimo l’affetto del pubblico: dopo la pandemia abbiamo tutti capito che nulla è più scontato, dallo spettacolo alla sicurezza, apprezzando tutto di più e con più umanità. Tra noi, carristi, enti, volontari e forze dell’ordine si contano 2000 persone, una città in moto per questo carnevale e che ringrazio di cuore. Siamo davvero stati l’ombelico nel mondo e siamo contenti dei feedback positivi che ci arrivano dagli esercizi commerciali, perché significa aver portato economia a Cento". E una parola ai carristi. "Quest’anno il livello era altissimo – prosegue – commovente l’evoluzione che hanno fatto i Mazalora, complimenti al Guercino che ha vinto, grande spettacolo dei Toponi, Fantasti100 che si riconfermano nella bellezza del loro show e 40ennale che festeggia il Risveglio che ora dovrà ragionare su come recuperare terreno. E li abbraccio tutti perché li ritengo parte della mia famiglia".

Ora? "Da domani penseremo già cosa c’è da ritoccare per essere sempre meglio – conclude – bisogna valutare se questo circuito può ancora essere idoneo, davanti alla crescita della manifestazione e le nuove norme sulla sicurezza". E il patron. "Un’edizione che va negli annali – dice Ivano Manservisi – i carristi, anche dopo 34 anni, riescono ancora a sorprendermi e a loro dico, continuiamo così e faremo ancora cose spettacolari". E la promessa del sindaco Edoardo Accorsi: "Il patron è il cuore di questa manifestazione, il Cento Carnevale è il fiore all’occhiello della città e non ci stancheremo mai di investire per far sì che migliori ogni anno".

Laura Guerra