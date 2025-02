Carnevali storici, ecco i finanziamenti

La Regione continua a investire nella cultura, con l’apertura di due bandi fondamentali per il territorio: il sostegno ai Carnevali storici regionali e il finanziamento alle attività di spettacolo dal vivo per il triennio 2025-2027. Due misure che confermano l’impegno della Regione nel valorizzare le tradizioni culturali e nel promuovere un settore vitale per la crescita economica e sociale del territorio.

"Come nelle edizioni precedenti, anche quest’anno possono presentare domanda enti locali, associazioni, fondazioni organizzatori di un Carnevale storico iscritto all’albo regionale che si svolga nel corso del 2025 ed abbia un costo complessivo di almeno 20mila euro. I Carnevali storici rappresentano un pezzo importante della nostra identità culturale e meritano di essere valorizzati e sostenuti, penso ad esempio al Carnevale di Cento, oggi organizzato dalla Fondazione Teatro Borgatti, che è uno dei carnevali più antichi d’Europa e la prima edizione risale al 1546. La Regione conferma così il proprio impegno affinché queste manifestazioni possano continuare a crescere e a coinvolgere le comunità locali", afferma la consigliera regionale Pd Marcella Zappaterra.

Parallelamente la Regione prevede risorse per il triennio 2025-2027 a favore delle attività di spettacolo dal vivo.