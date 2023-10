"Caro affitti, ecco le azioni per intervenire"

Bloccare l’indicizzazione Istat sui contratti di locazione già in essere e prevedere gli sgravi sull’Imu per i proprietari privati di locali a uso commerciale. Queste le proposte avanzate dal consigliere comunale Pd, Davide Nanni per ridurre la presa della tenaglia del caro-affitti in centro. "Sono misure di buon senso – scandisce - che possono essere discusse e adottate in Consiglio Comunale evitando polemiche strumentali, se vogliamo arginare davvero in modo immediato ed efficace la desertificazione commerciale in centro come nelle periferie". In questo senso, il Pd "non mancherà – assicura Nanni - di fare la sua parte per tutelare il commercio di vicinato e i pubblici esercizi che rendono vitale la nostra città, svolgendo in molti quartieri un’importante funzione di presidio sociale". Nanni ricorda che anche a Ferrara "le conseguenze del covid, la diffusione della Gdo

e lo sviluppo dell’e-commerce hanno accelerato la crisi di piccole e medie attività commerciali, pubblici esercizi e mercati ambulanti". In particolare sofferenza il tessuto economico del centro storico, dove maggiormente incide il problema del caro-affitti, e le attività di prossimità che un tempo animavano molte frazioni, oggi a rischio di spopolamento". Il tema è tornato centrale a seguito della discussione, in consiglio comunale qualche giorno fa,

di un ordine del giorno presentato dal capogruppo di Fd’I Federico Soffritti. Nanni rivendica e sostiene l’iniziativa della nuova legge regionale finalizzata proprio a sostenere il commercio di vicinato con misure ad hoc. "Ma l’urgenza principale – prosegue - è il rincaro degli affitti: il Comune, proprietario di numerosi immobili ad uso commerciale, potrebbe svolgere un ruolo importante per calmierare il mercato e in parte l’ha fatto".