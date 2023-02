Caro energia, aiuti alle imprese Bando da oltre 300mila euro per essere più efficienti

Comuni e Camera di Commercio coalizzati nel sostenere le imprese contro il caro energia. Questo il senso del bando promosso dall’Ente di Largo Castello e da sette comuni: da Ferrara a Riva del Po, passando per Tresignana, Fiscaglia, Copparo, Masi Torello e Bondeno. Il plauso degli amministratori per questo "esempio straordinario di sinergia istituzionale a supporto delle imprese del territorio" è unanime. E, nel corso della presentazione dell’iniziativa, tanti sono gli apprezzamenti che arrivano anche dal mondo produttivo. Il plafond di risorse messe a disposizione da Camera e Comuni ammonta a oltre trecentomila euro. L’obiettivo è sostenere l’efficientamento energetico delle imprese (anche finanziando l’acquisto di impianti per l’autoproduzione di energia con fonti rinnovabili) e, eventualmente, agevolare l’inserimento dell’energy manager all’interno delle realtà produttive locali. A beneficiare degli incentivi, la cui intensità sarà del 60% rispetto alle spese con un tetto massimo di cinquemila euro (diecimila nel caso in cui si tratti di impianti di autoproduzione di energia), sono le micro, piccole e medie imprese attive che abbiano sede legale in provincia. "Sostenere le imprese – spiega il commissario straordinario della Camera di Commercio, Paolo Govoni – significa migliorare la qualità della vita dei cittadini. Le micro e piccole imprese sono la spina dorsale della nostra economia e, negli ultimi tre anni, hanno vissuto momenti drammaticamente complessi. Dall’ondata pandemica all’ondata di rincari incontrollati, passando per i riverberi del conflitto in Ucraina". Senz’altro il bando dell’Ente arriva in un momento in cui il caro energia grava ancora parecchio sui bilanci aziendali. "Non abbiamo l’illusione che questo bando sia risolutivo – precisa il segretario generale della Camera, Mauro Giannattasio – ma è senz’altro un modo per dimostrare una vicinanza concreta a tutte le micro, piccole e medie imprese del nostro territorio". Il segnale di una Camera che, anche durante la via crucis che l’ha portata alla fusione con quella di Ravenna, "non si è mai fermata". Giannattasio ripercorre i momenti "drammatici" in cui la Camera c’è stata: terremoto, Covid e ora con il caro bollette. Questo apre la strada a un approccio metodologico che sia Govoni che Giannattasio rivendicano. "Attraverso la messa a punto di questi bandi – spiegano – abbiamo inaugurato un modo di lavorare, in sinergia con gli enti locali, che rappresenta un vero e proprio modello a livello nazionale". L’aspetto che, anche molti amministratori sottolineano, è quello legato al sostegno all’inserimento dell’energy manager nelle aziende. "Come abbiamo avuto modo di constatare a più riprese – prosegue Govoni – il tema dell’energia avrà sempre di più una centralità nel percorso di sostenibilità delle aziende. Per cui, l’inserimento di un esperto in materia energetica sarà fondamentale".

re. fe.