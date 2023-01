"Caro-energia e lavoro, le emergenze dei campi"

Dall’impatto dei costi energetici alla manodopera, dal rischio delle gelate (legato ai cambiamenti climatici) ai parassiti, passando per ‘Nutriscore’, alert ‘sanitari’ sulle etichette del vino, fitofarmaci, le discusse novità che sono in valutazione in sede europea.

Tanti gli argomenti al centro dell’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi e che ha coinvolto il sindaco Alan Fabbri e il nuovo presidente di Confagricoltura Francesco Manca, 37 anni. Incontro caduto nel giorno di Sant’Antonio Abate, tradizionalmente coincidente con l’avvio dell’anno agricolo. Era presente anche il direttore dell’associazione degli agricoltori Paolo Cavalcoli. Accanto ai temi di settore, Confagricoltura lavora a un evento che ha come obiettivo quello di "portare sempre più l’agricoltura in città", ha detto Manca, e "per promuovere la conoscenza della vera agricoltura e dei suoi prodotti di eccellenza". Al centro del confronto tra il primo cittadino e l’associazione di categoria anche il tema dei fitofarmaci. "Nella piena garanzia della salubrità dei cibi (la nostra agricoltura è tra le più sane al mondo), sarebbe un danno enorme azzerare le difese delle colture quasi da un giorno all’altro", ha detto ancora Manca. "Il settore è oggi minacciato da problemi climatici, dall’impatto della congiuntura internazionale, ma anche da scelte sbagliate che spesso arrivano da una burocrazia lontana anni luce dalle esigenze dell’agricoltura", ha sottolineato con decisione il sindaco Alan Fabbri. "A livello territoriale – ha spiegato ancora – abbiamo appoggiato, e stiamo appoggiando, le battaglie degli agricoltori per la tutela delle produzioni di qualità e siamo portavoce, presso le istituzioni competenti, per rappresentare le esigenze del settore. Diversi gli investimenti che abbiamo attivato a livello comunale, penso al bando da 70mila euro in epoca di pandemia Covid per il sostegno al comparto e all’imminente consegna dei lavori alla Casa dell’Ortolano, che sarà un nuovo luogo recuperato, in un contesto storico, dedicato alla cultura agricola, alla formazione, alla valorizzazione della tradizione, con orti, filari di vite, un’area per piccoli animali da cortile, un terreno agricolo per laboratori e attività didattiche".