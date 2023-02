Caro geotermia, nasce ’Rete civica’ "I costi sono più che triplicati, pronti a una iniziativa popolare"

di Federico Di Bisceglie Quattromila cittadini che non riescono più a sostenere le bollette del Teleriscaldamento hanno deciso di consorziarsi per fare ‘massa critica’ e gridare a gran voce che "così non si può andare avanti". L’aggregazione di ferraresi prende il nome di ‘Rete Civica’ per contrastare il caro geotermia. Venerdì sera l’incontro fondativo, nella sala condominiale del ‘Quartiere’ che è in qualche modo diventato il simbolo di questa battaglia contro le tariffe esorbitanti addebitate agli utenti dalla multiutility. Ad animare la nuova cordata di residenti è Katia Furegatti, già componente del comitato ‘Il Quartiere’. Ma andiamo ai numeri. Nel corso dell’incontro è emerso che "il costo per megawattora è passato da 63 a 149 euro, circa il 140% di rincaro, con un picco di 200 euro a luglio 2022. Il calcolo è stato effettuato in base ai dati delle bollette fornite dagli amministratori condominiali". Di qui l’idea di organizzare, entro breve tempo, "un’importante iniziativa popolare". Ci sono due quesiti, in particolare, sui quali si interrogano i cittadini: "La non chiara quantità di fonte energetica impiegata per la produzione di calore da teleriscaldamento – scrivono i rappresentanti della Rete - ovvero le percentuali di geotermia, del calore prodotto dal termovalorizzatore e...