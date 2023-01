Caro luce e gas, mazzata in vetrina: "Da tre anni guadagni azzerati"

Luce e gas, mazzata in vetrina "Da tre anni guadagni azzerati"

Ferrara, 24 gennaio 2023 – Dal casco del parrucchiere, al bancone del bar passando per le cassette dei negozi di ortofrutta. I costi sostenuti dalle piccole e medie imprese per i rincari della luce e del gas sono lievitati in media del 41,3%, una mazzata per l’ossatura della nostra economia. Il periodo considerato è quello tra il 2021 e il 2022. Ma se si guarda un po’ più lontano – anno di riferimento 2017 –, il balzo si assesta su un drammatico +54,2%. A pagare di più, sotto il peso delle bollette finite alle stelle, i negozi di beni non alimentari (+60%). Forti anche i costi a carico dei negozi di parrucchiere (+41,1%), bar (+37,8%) e ortofrutta (+26,1%). Ne sa qualcosa Emanuela Toselli, titolare da 25 anni insieme al fratello Marco del bar San Giorgio, locale storico della città. Presidente di Cna agroalimentare Ferrara – che raggruppa bar, ristoranti, birrerie, fast food e panifici – non ha bisogno di guardare registri e libri mastri per fare i conti. Quei numeri sono impressi nella sua mente. "Per la luce – racconta la titolare del locale, che dal 1998 porta avanti con la sua famiglia – il salto è stato del 40%....