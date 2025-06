"Caro ombrellone. Famiglie penalizzate"

Un altro aspetto che viene evidenziato, anche il costo di ombrelloni e sdrai come spiega Beryl Mouafo: "Secondo un mio personale parere i costi sono troppi alti ed andrebbero ripensati per non pesare troppo sulle famiglie e giovani che usufruiscono di questi servizi nei bagni dei lidi ferraresi". Sul tema sicurezza anche Beryl Mouafo pone l’attenzione: "ci sono gruppi che noi chiamiamo ‘maranza’ che ogni estate si distinguono per episodi a dir poco sgradevoli. Tutto questo prima di entrare nei locali del litorale, stessa cosa anche in altre zone limitrofe nelle vie dei centri abitati. Controlli che vanno rafforzati". Il fenomeno dei gruppo di giovani che rubano e causano problemi nel centro è diventato, purtroppo, il leit motiv di ogni estate.